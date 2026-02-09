कोल्हापूर

Kolhapur Violence Case : आक्षेपार्ह स्टेटसचा भडका! केर्लीत नेत्याच्या घरासमोर दंगा, दहशतीचा थरार

Objectionable Status : निवडणुकीच्या वातावरणात सोशल मीडियावरील एका आक्षेपार्ह स्टेटसमुळे केर्ली गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. राजकीय वादातून थेट हिंसाचारापर्यंत मजल गेल्याने स्थानिक नेत्याच्या घरासमोर दहशत माजवण्यात आली.
Police investigate vandalism

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रयाग चिखली : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आक्षेपार्ह स्टेटस्‌ लावल्याच्या रागातून केर्ली (ता. करवीर) येथील एका गटाने दुसऱ्या गटाच्या स्थानिक नेत्याच्या घरासमोर दंगा करत दहशत माजवल्याची फिर्याद करवीर पोलिसांत दाखल झाली आहे.

