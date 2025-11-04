केशवराव भोसले नाट्यगृहाचं काम रखडलं, कंत्राटदार, प्रशासन देतंय अजब कारणं; रंगकर्मी करणार एल्गार

कोल्हापुरातलं संगीतसूर्य केशवराव नाट्यगृह सव्वा वर्षापूर्वी लागलेल्या आगीत जळून खाक झालं. त्यानंतर प्रशासनाने एक वर्षात काम पूर्ण होईल असं आश्वासन दिलं. पण एक वर्षात मुख्य छताचंही कामकाज पूर्ण झालं नसल्यानं रंगकर्मींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाचं काम लवकर आणि योग्य रितीने पूर्ण व्हावं अशी मागणी आता नाट्यप्रेमींकडून होतेय. २५ कोटींचा निधी नाट्यगृहाच्या कामासाठी मिळाला आहे, तरीही काम केलं जात नाहीय आणि सातत्यानं वेगवेगळी कारणं सांगण्यात येतायत असा आरोप कलाकारांनी केला आहे. विषय गंभीर आहे, आपण खंबीर राहिलं पाहिजे असं म्हणत रंगकर्मींनी नाट्यप्रेमींना केशवराव भोसले नाट्यगृहासाठी पुढे येण्याचं आवाहन केलंय..नाट्यगृहाचं काम पूर्ण करण्याबाबत कंत्राटदाराकडून मुदत देण्यात येतेय. यासंदर्भात दर शनिवारी महापालिकेचे अधिकारी बैठकही घेतात. पण दरवेळी कंत्राटदार, अधिकारी जो शब्द देतात त्यानुसार काम होत नाही. येत्या महिन्यात अपेक्षित काम करण्याचं आश्वासन दिलं जातं पण पुढे हालचाल मात्र केली जात नाही. अजून छताचंही काम झालेलं नाही. स्टेजही तसंच पडून आहे. गेल्या दोन बैठकांमध्ये महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली असं कलाकारांनी सांगितलंय..कामात दिरंगाई होत असल्याबाबत अधिकारी अजब कारणं सागंतायत. कधी डिझाइनमध्ये प्रॉब्लेम आलाय. तर कधी दिवाळी असल्यानं कामगार नाहीत असं सांगितलं जातं. काम एक वर्षात पूर्ण करायचं होतं. पण ते अजूनही झालेलं नाही. बैठकीत कंत्राटदारांची भाषा अरेरावीची असल्याचा आरोपही कलाकारांनी केलाय. रंगकर्मींनी याविरोधात एल्गार पुकारला असून सोशल मीडियावरून आता नाट्यगृहाच्या कामासाठी आवाज उठवला जात आहे..रोहित आर्याशी वाटाघाटीवेळी पोलिसांनी केसरकरांना लावलेला फोन, बोलणं का झालं नाही? केसरकरांची चौकशी होणार.नाट्यगृहाचं काम लवकर आणि योग्य पद्धतीनं व्हावं या मागणीसाठी आता रंगभूमीदिनापासून अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवला जाणार आहे. ५ नोव्हेंबरला रंगभूमी दिन आहे. या दिवसापासून दररोज नाट्यगृहात आहे त्या स्थितीत एक तासाचा कार्यक्रम करत निषेध नोंदण्यात येणार आहे. राजर्षींनी दिलेलं छप्पर सरकारनं काढून टाकलंय असं म्हणत कलाकार आणि नाट्यक्षेत्रातील मंडळींनी संताप व्यक्त केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.