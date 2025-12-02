Kolhapur wrestling : शाहू विजय गंगावेशच्या मल्लांचा परिश्रम: ऐतिहासिक आखाड्यात नव्या उमेदीचा श्वास

कोल्हापूर : संस्थानकाळापासून कोल्हापूरकरांसह जगभरातील कुस्तीप्रेमींच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या राजर्षी शाहू खासबाग मैदानातील आखाड्यास आज आमदार अमल महाडिक यांनी स्वखर्चातून खुराकाचा पहिला हप्ता दिला..यात दहा पोती हळद, दहा डबे सरकी तेल, दहा पोती लिंबू, २० किलो कापूर, दोन पोती काव, ५० लिटर दूध या पदार्थांचा समावेश होता. या खुराकामुळे या आखाड्याला नवसंजीवनी मिळाली..Maharashtra Wrestling : मांजरी बुद्रुकच्या उरसात महाराष्ट्र केसरींचा दणदणाट; वीस लाखांच्या बक्षिसांसाठी मल्लांची थरारक झुंज!.जगज्जे गामा पंजाबी, शिवगोंडा मुत्नाळे, गुंगा पैलवान, देवाप्पा धनगर, गोपाल गंजी, कमाल पैलवान, विष्णू नागराळे, ऑलिंपियन जयकृष्ण माणगावे, हिंदकेसरी श्रीपती खंचनाळे, गणपतराव आंदळकर, दीनानाथ सिंह, महान भारत केसरी दादू चौगुले, .खाशाबा जाधव, सतपाल, कुस्ती सम्राट युवराज, सादिक पंजाबी, तारीक, विष्णू जोशीलकर, हिंदकेसरी विनोद चौगुले आदी दिग्गजांनी कुस्ती करीत अनेकांना खासबाग मैदानाच्या लाल आखाड्यात अस्मान दाखवत चितपट केले. .Wrestling Competition: किन्हईत महारुद्र ठरला ‘प्रदेशाध्यक्ष केसरी’; साखरगड निवासिनी यमाईदेवी यात्रेनिमित्त कुस्ती स्पर्धा.संस्थानकाळ ते अगदी नव्या उमेदीच्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय मल्लांची कुस्ती पंढरी म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. अशा या आखाड्याला आज आमदार महाडिक यांनी खुराकाचा पहिला हप्ता देत नवसंजीवनी आणि ऊर्जा दिली..खुराकाचे आखाड्यात मिश्रणराजर्षी शाहू विजयी गंगावेश तालमीचे वस्ताद विश्वास हारुगले, महान भारत केसरी माऊली जमदाडे यांच्यासह ५० हून अधिक मल्लांनी खुराकातूीतन आखाडा तयार करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार आखाडा दिवसभरात खोदून काढला. .प्रथम हळद मिसळली. त्यानंतर पाणी शिंपडून त्यात कापूर पसरविला. कापलेले दहा पोती लिंबू आखाड्यात टाकले. त्यानंतर सर्वत्र काव शिंपडली. दहा डबे सरकी तेल आखाड्यात शिंपडले. त्यानंतर शेवटी दूध शिंपडले..तयार झालेले मिश्रण काही काळ तसेच ठेवून हा खुराक एकजीव केला. पुढील चार दिवसांत रोज सकाळी हा आखाडा उकरण्यात येणार असून, त्यानंतर हा आखाडा सरावासाठी उपयोगात आणला जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.