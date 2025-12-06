Kolhapur Sports News : महापालिका अभियंते तोंडाला कुलूप; जंपिंग लॉन कुठे आहे या एकाच प्रश्नाने अडचणीत अधिकारी

कोल्हापूर : राजर्षी शाहू खासबाग कुस्ती मैदानात तब्बल ९२ लाख खर्चून लावलेले जंपिंग लॉन प्रत्यक्षात कुठे आहे? असा थेट सवाल करीत कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीने दीड तासाहून अधिक महापालिका शहर अभियंत्यांसह अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. .अखेरीस ठेकेदारास बोलावून घेऊन अहवाल जाहीर करतो, असे आश्वासन देऊन अधिकाऱ्यांनी काढता पाय घेतला. काही दिवसांपूर्वी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त व प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांची भेट घेऊन लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून शहरातील उद्याने, जलतरण तलाव आणि खासबाग कुस्ती मैदानातील लॉनची दुरवस्था झाली आहे. .Kolhapur News : “३१ डिसेंबर अंतिम मुदत! रस्ते कामांचा खेळखंडोबा थांबवा,” क्षीरसागरांची ठेकेदारांना तंबी; विलंब झाला तर थेट ब्लॅकलिस्ट.ते नागरिकांना वापरण्यास कधी मिळणार, असा निवेदनाद्वारे सवाल केला होता. यावर काहीच उत्तर न आल्याने अखेरीस कृती समितीने आयुक्तांच्या कक्षाबाहेर आज (ता. ५) ‘बोंब मारो आंदोलन’ करण्याचे जाहीर केले होते. .यावर तत्काळ शहर अभियंता रमेश मस्कर, शाखा अभियंता अनुराधा वांडरे, कनिष्ठ अभियंता सुरेश पाटील यांच्यासह अधिकाऱ्यांना आज दुपारी खासबाग मैदानास भेट दिली. यावेळी कृती समितीने मागील वर्षी ५६ लाख आणि त्यापूर्वी ३६ लाख असे ९२ लाखांचे जंपिंग लॉन कुठे आहे दाखवा, असा सवाल केला..Kolhapur Football Leauge : पाटाकडील ‘अ’चा पेनल्टीवर निर्णायक प्रहार; बालगोपालवर १ - ० मात करून स्पर्धेत मजबूत पाऊल.यावर शहर अभियंता मस्कर, पाटील यांना ठोस माहिती देता आली नाही. अशा प्रकारचे लॉन लावण्यापूर्वी कृती समितीने लेखी कळवले होते की, आम्ही स्वखर्चाने कायम टिकणारे लॉन तयार करून त्याची देखभाल करू. तरीसुद्धा ते लॉन लावल्याचे रमेश मोरे यांनी सांगितले. .आम्हाला लॉन दाखवा; अन्यथा लॉन चोरीस गेल्याची पोलिसांत तक्रार देतो, असे म्हणत कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दीड तासाहून अधिक काळ अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा आक्रमक रोख पाहून अधिकाऱ्यांनी शहरातील उद्याने, जलतरण तलावाला भेट देण्याचे टाळून येत्या १ फेब्रुवारीला जलतरण तलाव, उद्याने सुरू करण्याचे आश्वासन दिले..यावेळी संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे व्यवस्थापक समीर महाबरी, कृती समितीचे राजाभाऊ मालेकर, चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रकाश आमते, महादेव जाधव, एस. एन. माळकर, महेश जाधव, सदानंद सुर्वे, चंद्रकांत पाटील, प्रसाद बुलबुले आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.