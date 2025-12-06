कोल्हापूर

Kolhapur Sports News : महापालिका अभियंते तोंडाला कुलूप; जंपिंग लॉन कुठे आहे या एकाच प्रश्नाने अडचणीत अधिकारी

Action Committee Questions : तब्बल ९२ लाख खर्चून लावलेल्या जंपिंग लॉनचा मागमूसही न सापडल्याने कृती समितीचा संताप; दीड तास महापालिका अभियंते प्रश्नांच्या भडीमाराखाली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : राजर्षी शाहू खासबाग कुस्ती मैदानात तब्बल ९२ लाख खर्चून लावलेले जंपिंग लॉन प्रत्यक्षात कुठे आहे? असा थेट सवाल करीत कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीने दीड तासाहून अधिक महापालिका शहर अभियंत्यांसह अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

