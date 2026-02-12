Kherli Assault : केर्लीत सहाजणांना मारहाण; सोळा संशयितांवर गुन्हा दाखल

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद निवडणूक निकालानंतर दारात गुलाल फेकल्याच्या गैरसमजातून केर्ली (ता. करवीर) येथे सहा जणांना लोखंडी गज, काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली. कृष्णात हणमंत चौगुले, वैशाली चौगुले, सविता चौगुले, राहुल दिनकर चौगुले, सुधीर भीमराव खडके, विशाल बाबासो खडके अशी जखमींची नावे आहेत. याप्रकरणी विरोधी गटाच्या सोळा जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला..अधिक माहिती अशी, निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर कृष्णात चौगुले याच्या मुलाने दारात गुलाल टाकल्याच्या गैरसमजूतीतून सात जणांनी झेंडा चौकात चौघांना मारहाण केली. याची विचारणा केल्यानंतर पुन्हा वादावादीचा प्रकार घडला. लोखंडी गज, काठ्यांनी अंगावर धावून जाण्याचा प्रकार घडल्याने दोन महिलांसह सातजण जखमी झाले..Nagpur Crime : प्रेयसीला छेडण्याच्या वादातून तरुणावर हल्ला, दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल.याप्रकरणी विकास विठ्ठल पाटील, अमोल विकास पाटील, ऋषिकेश विकास पाटील, सखुबाई पंडित पाटील, गीता विकास पाटील, सखाराम पंडित पाटील, सुरेश संभाजी पाटील, प्रेम उर्फ ऋषभ चंद्रकांत पाटील, अभिमन्यू सर्जेराव पाटील, विश्वनाथ अशोक पोवार, हर्षवर्धन अशोक पोवार, विजय जोतिराम पोवार, अमित भीमराव पाटील, सतीश अजित पोवार, मनीष सुभाष पोवार, रणवीर शहाजी पोवार (सर्व रा. केर्ली, ता. करवीर) अशांविरोधात करवीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला..Crime News : माझी इच्छा पूर्ण कर, नाही तर...!; विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्याकडून महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी; नागपूरमधील प्रकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.