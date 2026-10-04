Khidrapur Kopeshwar Temple : इतिहासाला मिळणार नवी दिशा? खिद्रापूरच्या कोपेश्वर मंदिरात आढळली प्राचीन मूर्ती; सापडलेल्या अवशेषांचे रहस्य काय?

कुरुंदवाड : खिद्रापूर (ता. शिरोळ) येथील श्री कोपेश्वर मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या जतन व संवर्धन कामादरम्यान आज उत्खनन करताना प्राचीन मूर्तीचे अवशेष सापडले. याचे पुरातत्त्व अभ्यासकांसह सर्वांमध्ये मोठे कुतूहल निर्माण झाले (Khidrapur Kopeshwar Temple) आहे..मंदिर स्थापत्यकला, दगडी शिल्पकला आणि प्राचीन वास्तुरचनेसाठी जगप्रसिद्ध आहे. मंदिराच्या प्रत्येक भागावर कोरलेली शिल्पे, कलात्मक नक्षीकाम आणि ऐतिहासिक वास्तुवैशिष्ट्ये अभ्यासकांचे लक्ष वेधून घेतात. सध्या मंदिर परिसरात संवर्धनाचे काम सुरू आहे. मंदिराच्या उजव्या पाठीमागील भागात खोदकाम सुरू आहे..प्राचीन इतिहासाच्या अभ्यासाला नवी दिशा?मूर्ती सापडल्याने कोपेश्वर मंदिर आणि परिसराच्या प्राचीन सांस्कृतिक इतिहासाबाबत नव्या प्रश्नांना सुरुवात झाली आहे. अवशेष नेमके कोणत्या कालखंडाशी संबंधित आहेत, त्यांचा कोपेश्वर मंदिराच्या इतिहासाशी काही संबंध आहे का, यासह अनेक प्रश्न चर्चेला येत आहेत. स्थानिक अभ्यासकांच्या मते, या घटनेने खिद्रापूर परिसराच्या प्राचीन इतिहासाच्या अभ्यासाला नवी दिशा मिळू शकते.याबाबत पुरातत्त्व विभागाकडून तपासणी आणि तज्ज्ञांचे मत महत्त्वाचे ठरणार आहे..Harnai Palande Beach Seagull : दापोलीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर परदेशी पाहुण्यांचं आगमन! हर्णै-पाळंदेमध्ये झळकले 'सीगल' पक्षी, युरोपमधील वाढत्या तापमानाचा परिणाम?.‘पुरातत्त्व’ च्या तपासणीकडे लक्षअवशेष आढळल्याची माहिती संबंधित यंत्रणांपर्यंत पोहोचली असून, त्यांची पाहणी आणि पुढील तपासणी याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या तपासणीनंतरच मूर्ती आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ पुढे येणार आहेत. या अवशेषांची प्राचीनता आणि स्वरूप शास्त्रीय तपासणीत निश्चित झाले, तर ते खिद्रापूरच्या कोपेश्वर मंदिराच्या परिसरातील इतिहासाच्या अभ्यासासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते..आठ इंच उंचीमंदिराच्या वायव्य कोपऱ्यात माती उत्खनन करताना चेहरा असलेला मूर्तीचा अवशेष आढळून आला आहे. त्याची उंची सुमारे ११ इंच आणि रुंदी ८ इंच आहे. दरम्यान, उत्खननात सापडलेला हा अवशेष सध्या पुरातत्त्व विभागाचे स्थानिक देखरेख पाहणारे अधिकारी विकास मौर्य यांच्याकडे सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.