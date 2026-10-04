कोल्हापूर

Khidrapur Kopeshwar Temple : इतिहासाला मिळणार नवी दिशा? खिद्रापूरच्या कोपेश्वर मंदिरात आढळली प्राचीन मूर्ती; सापडलेल्या अवशेषांचे रहस्य काय?

Ancient Idol Remains Found at Kopeshwar Temple : खिद्रापूर येथील श्री कोपेश्वर मंदिर परिसरात संवर्धन कामादरम्यान उत्खनन करताना प्राचीन मूर्तीचे अवशेष सापडले. अवशेषांचा कालखंड आणि मंदिराशी संबंध तपासण्यासाठी पुरातत्त्व तज्ज्ञांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Khidrapur’s Ancient History Under Fresh Study

Khidrapur’s Ancient History Under Fresh Study

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सकाळ डिजिटल टीम
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कुरुंदवाड : खिद्रापूर (ता. शिरोळ) येथील श्री कोपेश्वर मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या जतन व संवर्धन कामादरम्यान आज उत्खनन करताना प्राचीन मूर्तीचे अवशेष सापडले. याचे पुरातत्त्व अभ्यासकांसह सर्वांमध्ये मोठे कुतूहल निर्माण झाले (Khidrapur Kopeshwar Temple) आहे.

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