Kini Toll Plaza Traffic : ‘फास्टॅग’ स्कॅनिंगला विलंब, किणी टोलनाक्यावर पाच किलोमीटर वाहनांच्या रांगा; पुणे बंगळुरू महामार्गावर वाहतूक कोंडी

Kolhapur Pune Highway Traffic : (संजय पाटील घुणकी) : राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी (ता. हातकणंगले) येथील पथकर नाक्यावर गणेश विसर्जनानंतर परतीच्या प्रवासाला लागल्याने महामार्गावर वाहनांची प्रचंड गर्दी झाली..गणेशोत्सवासाठी कोकणातील मलकापूर-वारणानगर-किणीमार्गे, देवगड-कणकवलीहून करूळ घाटातून गगनबावडा-कोल्हापूरमार्गे, तर उत्तर कर्नाटक, गोवा, कुडाळ, मालवण व सावंतवाडीहून आजरा-आंबोलीमार्गे पुणे-मुंबईकडे परतत आहेत. त्यामुळे या मार्गांवरही वाहनांची वर्दळ वाढली आहे..दरम्यान, गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या तसेच विसर्जनानंतर परतणाऱ्या कार, जीप सारख्या वाहनांना टोलसवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत सप्टेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पाच दिवसांपूर्वी अपडेट केलेले पथकराचे नवीन सॉफ्टवेअर संथगतीने चालत असल्याने ‘फास्टॅग’ स्कॅनिंगला वेळ लागत आहे. परिणामी किणी पथकर नाक्यावर वाहनांच्या सुमारे पाच किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली..Shiroli Toll Naka Accident : शिरोली टोलनाक्याजवळ भीषण अपघात, पुलावरून मोटार कोसळून एक ठार; ३० फुटांवरून मोटार पडली अन्... .मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग तसेच कोल्हापूरमार्गे कोकणातुन परतणाऱ्या वाहनांची वाढलेली संख्या आणि टोल नाक्यावरील संथ ‘फास्टॅग’ प्रक्रिया यामुळे किणी तसेच तासवडे पथकर नाक्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.त्यामुळे किणी पथकर नाक्यावर सुमारे पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.