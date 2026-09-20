कोल्हापूर

Kini Toll Plaza Traffic : ‘फास्टॅग’ स्कॅनिंगला विलंब, किणी टोलनाक्यावर पाच किलोमीटर वाहनांच्या रांगा; पुणे बंगळुरू महामार्गावर वाहतूक कोंडी

Pune Bengaluru Highway Traffic : किणी पथकर नाक्यावर फास्टॅग स्कॅनिंगला विलंब झाल्याने वाहनांच्या तब्बल ५ किलोमीटर रांगा लागल्या. परतीच्या प्रवासामुळे महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली.
Kini Toll Plaza Traffic update

Kini Toll Plaza Traffic update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Pune Highway Traffic : (संजय पाटील घुणकी) : राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी (ता. हातकणंगले) येथील पथकर नाक्यावर गणेश विसर्जनानंतर परतीच्या प्रवासाला लागल्याने महामार्गावर वाहनांची प्रचंड गर्दी झाली.

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