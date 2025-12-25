कोल्हापूर

Kolhapur KMT : ग्रामीण ते शहरी प्रवासाचा आधार; केएमटी सक्षमीकरणासाठी नियोजनाची गरज तीव्र

KMT Public Transport Strengthening : सार्वजनिक वाहतूक ही शहराची जीवनवाहिनी असून, नफ्याचा विचार न करता नागरिकांना सेवा देणे हे केएमटीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
KMT Public Transport Strengthening

KMT Public Transport Strengthening

sakal

सकाळ वृत्तसेवालुमाकांत नलवडे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजे शहराच्या दळणवळणाच्या वाहिन्या आहेत. नफ्‍याचा विचार न करता नागरिकांना सेवा दिली जाते. अनके वर्षांपासून ही व्यवस्था अधिक सक्षम पाहिजे, यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशील होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Development
city bus
Public Transport
delay work
kolhapur city

Related Stories

No stories found.