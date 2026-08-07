Dr Bhushan Patwardhan: प्रज्ञानातून मानवकल्याणाचा भाव जागृत होईल: डॉ. भूषण पटवर्धन, ‘सकाळ प्रकाशन’तर्फे तीन पुस्तकांचे प्रकाशन

कोल्हापूर : ‘लहान मुलांच्या पोशाखात, आहारात आणि बोलण्यात भारत दिसत नाही. पाश्चात्त्य संस्कृतीचा प्रभाव त्यांच्या वर्तनावर वाढत आहे. अशा काळात आपल्या परंपरा आणि संस्कृतीची शिकवण त्यांना देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विज्ञानाची दिशा प्रज्ञानाकडे नेण्याची गरज आहे. प्रज्ञानातून मानवकल्याणाचा भाव जागृत होईल’, असा विश्वास राष्ट्रीय संशोधक डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी आज येथे व्यक्त केला..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.सकाळ प्रकाशन आणि डॉ. डी. वाय. पाटील अभिमत विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. पटवर्धन लिखित ‘आयुर्वेद फॉर किडस्’, ‘योग फॉर किडस्’ आणि ‘जिनोम ते ओंम’ या पुस्तकांचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. डॉ. डी. वाय. पाटील अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. संजय पाटील अध्यक्षस्थानी होते..डॉ. पटवर्धन म्हणाले, ‘आयुर्वेदातील बायोटेक्नॉलॉजी आणि योगाचे महत्त्व समजावून सांगण्याचा या पुस्तकात उद्देश आहे. पीएच. डी. विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनेवर व्यापक संशोधन करताना उपनिषदांचा अभ्यास केला. आत्मा, परमात्मा ते जिनोम हा प्रवास समजून घेताना हे पुस्तक लिहिले गेले नाही, तर ते आपोआप उलगडत गेले. आयुर्वेदात विश्वातील सर्व घटक परस्परांशी कसे जोडलेले आहेत, तसेच पंचमहाभुतांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून शोध घेण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातून केला आहे.’.माजी कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे म्हणाले, ‘डॉ. पटवर्धन लिखित पुस्तकांत विश्वकल्याणाचा विचार आहे. पाश्चात्त्य संस्कृतीमुळे झालेले बदल आणि भारतीय संस्कृती यांच्यातील संवाद या पुस्तकात दिसतो.’ प्रा. कामत म्हणाले, ‘अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे जाण्याचा मार्ग या पुस्तकांनी दाखवला आहे. परंपरा आणि आधुनिकता यातील दरी भरून काढण्याचे काम या पुस्तकांनी केले आहे.’.भारतीय ज्ञानपरंपरा, आरोग्य, निरोगी जीवनशैली आणि आधुनिकतेचा समन्वय साधत डॉ. पटवर्धन यांनी या तिन्ही पुस्तकांचे लेखन केले आहे. पाश्चात्त्य आणि भारतीय संस्कृतीतील आरोग्य व जीवनशैलीविषयक संशोधनात्मक विवेचन या पुस्तकांत केले आहे. डॉ. जया कऱ्हेकर यांनी या पुस्तकांचा मराठी अनुवाद केला असून, ही पुस्तके सकाळ प्रकाशनने प्रकाशित केली आहेत. अशी माहिती सकाळ प्रकाशनचे प्रमुख अाशुतोष रामगीर यांनी दिली..डॉ कऱ्हेकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. भारती विद्यापीठाचे डॉ. शिवाजीराव कदम, माजी कुलगुरू डॉ. बी. पी. साबळे उपस्थित होते. अजिंक्य पंडत यांनी सूत्रसंचालन केले. कुलगुरू डॉ. राकेश कुमार शर्मा यांनी आभार मानले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.तिन्ही पुस्तके लवकरच परदेशी भाषांमध्येहीजगभरातील मान्यवरांनी या पुस्तकांचे कौतुक केले आहे. ही तिन्ही पुस्तके इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी भाषांमध्ये प्रकाशित झाली असून, लवकरच इतर भारतीय तसेच परदेशी भाषांमध्येही ती उपलब्ध होणार आहेत, असे डॉ. पटवर्धन यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.