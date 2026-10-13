Kognoli Toll Protest: कोगनोळी टोलनाक्यावर तणाव! राजू शेट्टींचे स्वीय सहाय्यक स्वस्तिक पाटील आणि पोलिसांत बाचाबाची

Kolhapur: ऊसदराच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान कोगनोळी टोलनाक्यावर मंगळवारी आंदोलक आणि कर्नाटक पोलिसांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. माजी खासदार राजू शेट्टी यांचे स्वीय सहाय्यक स्वस्तिक पाटील आणि पोलिसांमध्ये वाहनांना वाट करून देण्याच्या मुद्द्यावरून वाद झाला. या प्रकारामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. .Raju Shetti Protest : राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक बंद, हजारो शेतकरी दाखल.वाहनांना वाट करून देण्यावरून वादकोगनोळी टोलनाक्यावर राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान कर्नाटक पोलिसांकडून काही चारचाकी वाहनांना जाण्यासाठी वाट करून दिली जात होती. याबाबत स्वस्तिक पाटील यांनी पोलिसांकडे विचारणा केली. त्यातून दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक वाद सुरू झाला. .Raju Shetty : महाराष्ट्र, कर्नाटकातील कारखाने एकाच वेळी सुरू होणार.वाद वाढत गेल्याने घटनास्थळी उपस्थित असलेले आंदोलक आणि पोलिस यांच्यातही बाचाबाची झाली. त्यामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. .जेवणाच्या पंगतीदरम्यान घडला प्रकारआंदोलनस्थळी शेतकऱ्यांसाठी जेवणाची पंगत सुरू असतानाच हा प्रकार घडला. अचानक झालेल्या वादामुळे आंदोलकांमध्ये नाराजी पसरली. त्यानंतर आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये पुन्हा जोरदार बाचाबाची झाली. टोलनाक्यावरील वादामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. .ऊसदराच्या मागण्यांवरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कोगनोळी टोलनाक्यावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्याने हे आंदोलन सुरू करण्यात आले असून, साखरेचा किमान विक्री दर आणि इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्यासह शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या मागण्या संघटनेने केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.