King Cobra Kolhapur अबब! कोल्हापुरात आढळला तब्बल १० फुटांचा 'किंग कोब्रा', चिकन कंपनीजवळ दिसला अन्...

कोल्हापूर

10 Feet King Cobra : गुडवळे (ता. चंदगड) गावच्या हद्दीत क्वॉलिटी चिकन कंपनीजवळ मुख्य रस्त्यावर तब्बल साडेनऊ फूट लांबीचा किंग कोब्रा आढळला.  वनविभाग व वन्यजीव रक्षकांच्या सतर्कतेमुळे सापाला सुरक्षितपणे पकडले.
King Cobra Rescue Kolhapur : रविवारी (ता. २८) सुटीचा दिवस असल्याने मोटणवाडी-पारगड मार्गावर पर्यटकांची गर्दी होती.  गुडवळे हद्दीत रस्त्यावर काही पर्यटकांना मोठ्या सापाचे दर्शन झाले. त्याला पाहण्यासाठी रस्त्यावर गर्दी होऊ लागली. वन विभागाचे कर्मचारी शंकर तेरवणकर यांच्या हे निदर्शनास आले. त्यांनी तत्काळ पर्यटकांना सुरक्षित अंतरावर हटवून साप व नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली.

