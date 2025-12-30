King Cobra Kolhapur अबब! कोल्हापुरात आढळला तब्बल १० फुटांचा 'किंग कोब्रा', चिकन कंपनीजवळ दिसला अन्...

King Cobra Rescue Kolhapur : रविवारी (ता. २८) सुटीचा दिवस असल्याने मोटणवाडी-पारगड मार्गावर पर्यटकांची गर्दी होती. गुडवळे हद्दीत रस्त्यावर काही पर्यटकांना मोठ्या सापाचे दर्शन झाले. त्याला पाहण्यासाठी रस्त्यावर गर्दी होऊ लागली. वन विभागाचे कर्मचारी शंकर तेरवणकर यांच्या हे निदर्शनास आले. त्यांनी तत्काळ पर्यटकांना सुरक्षित अंतरावर हटवून साप व नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली..वनक्षेत्रपाल तुषार गायकवाड व वर्षदा पावसकर यांना याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर तिलारीनगर येथील वन्यजीव अभ्यासक विकास माने यांना घटनास्थळी बोलावून घेतले. साप म्हणजे ‘किंग कोब्रा’ असल्याचे माने यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तेरवणकर यांच्या सहकार्याने या सापाला सुरक्षित पकडले जंगलात नेऊन सोडले. तेरवणकर व माने यांच्या कामगिरीबद्दल कौतुक होत आहे..Cobra vs Car Driver Viral Video : कारच्या साईड मिररमध्ये लपला होता मृत्यू, ड्रायव्हरने पाहताच... थरारक व्हिडिओ होतोय व्हायरल.किंग कोब्राची वैशिष्ट्येअतिविषारी साप म्हणून ओळखला जातो. सर्वसाधारण लांबी १० ते १२ फूट. काही वेळा १८ फुटांपर्यंत असते.इतर सापांवर उपजीविका करतो.मनुष्यवस्ती, भातशेती व जंगल परिसरात आढळतो.मादी शेपटीच्या सहाय्याने पानांचा ढीग तयार करून त्यात अंडी घालते. सुमारे दोन महिने त्या अंड्यांचे संरक्षण करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.