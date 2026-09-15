Kolhapur Police System : ११२ क्रमांकावर कॉल केला पण मनस्ताप झाला! पोलिसांनी साउंड सिस्टीमची तक्रार करणाऱ्यालाच कार्यकर्त्यांसमोर बोलावले

कोल्हापूर : पाचगाव रोडवरील एका हॉस्पिटलच्या दारात मोठ्या आवाजात साउंड सिस्टीम वाजत होती. तक्रारदाराने ११२ क्रमांकावर संपर्क साधून याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिस तेथे आले आणि त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोरच तक्रारदाराला बोलावून घेतल्यामुळे कार्यकर्त्यांचा रोष आता तक्रारदारावर आला आहे. .त्यामुळे तक्रार केली आणि मनस्ताप झाला, अशी अवस्था झाली. समस्या असल्यास ११२ टोल फ्री क्रमांकांवर संपर्काचे आवाहन केले जाते. आज पाचगाव रोडवरील महालक्ष्मी हास्पिटलच्या दारातील आवाजामुळे तक्रारदाराने पोलिसांशी संपर्क साधला. पोलिस घटनास्थळी पोहोचले..Petrol-Diesel Price : कच्च्या तेलाच्या भावात मोठी वाढ! हैदराबादमध्ये पेट्रोल 116 रुपयांवर; महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल-CNG किती?.काही प्रमाणात वातावरण शांत झाले. मात्र, याचवेळी पोलिसांनी तक्रारदारांनाच तेथे बोलावून घेतले. त्याचे छायाचित्र काढले. अाजूबाजूच्या मंडळांना यांनीच तक्रार केली असल्याचे सांगितले. यामुळे तक्रारदाराने नाराजी व्यक्त केली..पोलिसांकडून अशा पद्धतीचे वर्णन योग्य नाही. हा प्रकार गंभीर आहे, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, असेच होत राहिले तर पोलिसांकडे तक्रार करण्याचे धाडस नागरिकांकडून दाखविले जाणार नाही..Mumbai-Konkan Ro-Ro Service : कोकणवासियांसाठी खूशखबर! मुंबई ते वेंगुर्ला रो-रो सेवा पुन्हा सुरू होणार, प्रवासाचा वेळ वाचणार, तिकीट दरही आवाक्यात?.पोलिसांनी केलेल्या कृतीमुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, संबंधित पोलिसांनी तक्रारदाराच्या घरी जाऊन झाल्या प्रकाराची माफी मागितल्याचे तक्रारदाराने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.