कोल्हापूर

Kolhapur Police System : ११२ क्रमांकावर कॉल केला पण मनस्ताप झाला! पोलिसांनी साउंड सिस्टीमची तक्रार करणाऱ्यालाच कार्यकर्त्यांसमोर बोलावले

Citizen Raises Concern Over Handling of Complaint : कोल्हापुरातील पाचगाव रोडवरील महालक्ष्मी हॉस्पिटलसमोर मोठ्या आवाजात साउंड सिस्टीम सुरू असल्याने नागरिकाने ११२ क्रमांकावर तक्रार केली.
Kolhapur Police System

Kolhapur Police System

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : पाचगाव रोडवरील एका हॉस्पिटलच्या दारात मोठ्या आवाजात साउंड सिस्टीम वाजत होती. तक्रारदाराने ११२ क्रमांकावर संपर्क साधून याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिस तेथे आले आणि त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोरच तक्रारदाराला बोलावून घेतल्यामुळे कार्यकर्त्यांचा रोष आता तक्रारदारावर आला आहे.

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