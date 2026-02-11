Kolhapur Black Spot : कोल्हापुरातील १३ ‘ब्लॅक स्पॉट’ ठरतायत मृत्यूचे सापळे; अतिक्रमण आणि निष्क्रियतेमुळे वाढतोय अपघातांचा आकडा

कोल्हापूर : मुख्य मार्गावरील विजेचे खांब, केएमटी बस थांब्यांचे स्थलांतर, पावसाळ्यात पाणी साचणारे खड्डे, झाडांच्या फांद्यांची छाटणे, गतिरोधकांवर पांढरे पट्टे मारणे, अशा कामांमधील दिरंगाई अपघातांना निमंत्रण देत आहेत. .शहरातील १३ ‘ब्लॅक स्पॉट’ला अशाच समस्यांनी सध्या ग्रासले आहे. परिणामी या ठिकाणीच वारंवार अपघात घडत आहेत. पोलिस प्रशासनाने याबाबत पाठपुरावा सुरू ठेवला असता, तरी महापालिकेकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे..Rising Road Accidents : कोल्हापूर अपघातांचे शहर! २ वर्षांत ८०० अपघात ३८ बळी; नागरिकांच्या मनात भीती.गेल्या सहा महिन्यांत सायबर चौक, शिवाजी विद्यापीठ रोड, संभाजीनगर, गंगावेश चौकात भीषण अपघातांची मालिका सुरूच आहे. छोट्या मोठ्या ८०० अपघातांची नोंद मागील दोन वर्षांत झाली आहे. यात जवळपास ३८ जणांना जीव गमवावा लागला आहे..शहरातील वारंवार चर्चेत येणाऱ्या या अपघात प्रवण क्षेत्रांबाबत उपाययोजनांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे दिसून येते. पोलिस प्रशासनाने याबाबत महापालिकेशी केलेल्या पत्र व्यवहारानंतरही फारसा फरक दिसून न आल्याने अपघात रोखणे अवघड बनले आहे. .Pune Accidents Spots: पुण्यात मृत्यूचे रस्ते! शहरात ११० ‘ब्लॅक स्पॉट’, कात्रज-हडपसर सर्वाधिक धोकादायक.शहरातील १३ ब्लॅकस्पॉट असे१) क्रशर चौक ते जुना वाशी नाका२) क्रशर चौक ते नवीन वाशी नाका३) संभाजीनगर ते नंगीवली चौक४) बिंदू चौक ते मिरजकर तिकटी५) हॉकी स्टेडियम ते मंडलिक वसाहत६) साई मंदिर ते आयटीआय.७) सायबर चौक ते एनसीसी भवन८) कोयास्को चौक ते केएसबीपी पार्क९) शांतिनिकेतन स्कूल रस्ता१०) राजेंद्रनगर ते सुभाषनगर११) दाभोळकर चौक ते ताराराणी चौक१२) ताराराणी चौक ते तावडे हॉटेल१३) व्हीनस कॉर्नर ते दाभोळकर कॉर्नर अतिक्रमणांचा विळखा सुटणार का?.सायबर चौकात ९ डिसेंबर २०२५ ला उसाच्या ट्रकला ब्रेक फेल झाल्यामुळे भीषण अपघात झाला, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, तीन मोटारी, एक टेम्पो, रिक्षा अशा वाहनांचे नुकसान झाले. येथेच यापूर्वी जून २०२४ मध्ये मोटारीवरील चालकानेच नियंत्रण सुटल्याने चार ते पाच वाहनांना धडक दिली होती. यात दोन सख्ख्या भावांसह चौघांचा बळी गेला. या चौकातही अतिक्रमणे, अस्ताव्यस्त पार्किंग, झाडामागे दडलेला सिग्नल, अशी प्रमुख कारणे समोर आली होती. मात्र, आजही येथील चित्र बदलल्याचे दिसून येत नाही..पोलिसांकडून मागणी....सिग्नलला पांढरे पट्टे मारणे, रम्बलर बसविणे, दिशादर्शक फलक बसविणे, नो पार्किंग बोर्ड लावणे, अतिक्रमणे काढणे, विजेचे खांब स्थलांतरित करणे, पावसाचे पाणी साचणार नाही, यासाठी उपाय योजना करणे, रिक्षा थांब्यांचे स्थलांतर, सिग्नलची पुनर्रचना, दुभाजक स्वच्छ ठेवणे, वेग मर्यादेचे फलक उभारणे अशा उपाययोजना शहरातील ब्लॅक स्पॉटच्या ठिकाणी कराव्यात, अशी मागणी पोलिस प्रशासनाची आहे. याबाबत वारंवार पत्रव्यवहारही केला आहे. मात्र, याला प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.