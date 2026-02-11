कोल्हापूर

Kolhapur Black Spot : कोल्हापुरातील १३ ‘ब्लॅक स्पॉट’ ठरतायत मृत्यूचे सापळे; अतिक्रमण आणि निष्क्रियतेमुळे वाढतोय अपघातांचा आकडा

Road Safety Crisis : कोल्हापूर शहरातील १३ अपघातप्रवण ‘ब्लॅक स्पॉट’ सध्या अतिक्रमण, विस्कळीत सिग्नल, खड्डे आणि अपुऱ्या उपाययोजनांच्या विळख्यात अडकले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत ८०० हून अधिक अपघात आणि ३८ जणांचा मृत्यू .
गौरव डोंगरेसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मुख्य मार्गावरील विजेचे खांब, केएमटी बस थांब्यांचे स्थलांतर, पावसाळ्यात पाणी साचणारे खड्डे, झाडांच्या फांद्यांची छाटणे, गतिरोधकांवर पांढरे पट्टे मारणे, अशा कामांमधील दिरंगाई अपघातांना निमंत्रण देत आहेत.

