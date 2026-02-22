Gram Panchayat Maharashtra : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४३६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरपंचांची नियुक्ती

Sarpanch Appointed Administrator : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४३६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. मंगळवारपासून प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होणार होती. मात्र, राज्यासह जिल्ह्यातील प्रशासक नियुक्त केल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर सरपंच यांना प्रशासक म्हणून, तर उपसरपंच आणि सदस्यांना प्रशासकीय मंडळ म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यमान सरपंच व सदस्यांना प्रशासकीय मंडळ म्हणून सहा महिन्यांपर्यंत काम करता येणार असल्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी आज दिल्या आहेत..जिल्ह्यातील तब्बल ४३६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या हालचालींना नवे वळण मिळाले असून, विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक आणि उपसरपंच व सदस्यांना प्रशासकीय मंडळ म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांना पुढील सहा महिन्यांसाठी सरपंच नसले, तरी प्रशासक म्हणून मुदतवाढ मिळाली आहे..जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश यापूर्वी देण्यात आले होते. त्यानुसार मंगळवारपासून नियुक्ती प्रक्रिया सुरू होणार होती. मात्र, राज्य शासनाच्या नव्या निर्देशांनुसार बाहेरील अधिकाऱ्यांऐवजी स्थानिक पातळीवरील विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून कामकाज पाहण्याची जबाबदारी देण्याचे ठरले आहे..Kolhapur लोकशाही संरक्षणासाठी कृतिशील सहभाग द्या; निरंजन टकले, कॉ. गोविंद पानसरे स्मृतिदिनानिमित्त व्याख्यान.उपसरपंच आणि सदस्यांना प्रशासकीय मंडळात स्थान देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील ज्या- ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, त्या ग्रामपंचायतींची सहा महिन्यांत निवडणूक घेतली जाईल, असे चित्र आहे. या कालावधीत निवडणुकीची सर्वच प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. सहा महिन्यांत निवडणुका झाल्या नाहीत, तर पुन्हा शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.