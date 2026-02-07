कोल्हापूर

Kolhapur Shahu Mill Chowk Accident : कोल्हापुरात भीषण अपघात; भरधाव Creta Car ने तिघांना चिरडले, दोघांचा जागीच मृत्यू

Kolhapur Shahu Mill Chowk Accident Explained : कोल्हापूरच्या शाहू मिल चौकात भरधाव क्रेटा कारने तीन दुचाकींना धडक दिल्याने दोघांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Kolhapur Creta Car Accident : कोल्हापूर शहरात आज (ता.७) दुपारी एक भीषण अपघात घडला असून, हिट अँड रनसारख्या या घटनेने नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. भरधाव वेगात असलेल्या क्रेटा कारने शाहू मिल चौकात (Shahu Mill Chowk Road accident) तीन दुचाकींना जोरदार धडक दिली.

