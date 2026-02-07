Kolhapur Shahu Mill Chowk Accident : कोल्हापुरात भीषण अपघात; भरधाव Creta Car ने तिघांना चिरडले, दोघांचा जागीच मृत्यू

Kolhapur Creta Car Accident : कोल्हापूर शहरात आज (ता.७) दुपारी एक भीषण अपघात घडला असून, हिट अँड रनसारख्या या घटनेने नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. भरधाव वेगात असलेल्या क्रेटा कारने शाहू मिल चौकात (Shahu Mill Chowk Road accident) तीन दुचाकींना जोरदार धडक दिली..या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून, तीन ते चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यापैकी तिघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले असून, बचाव व मदतकार्य सुरू करण्यात आले आहे. जखमींना तातडीने उपचारासाठी छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Ratnagiri Cricket Player : खेळ रंगात असतानाच नियतीचा घाला! पंचांसमोरच क्रिकेटपटूचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने अंत, रत्नागिरीवर शोककळा.क्रेटा कारची धडक इतकी जोरदार होती, की अपघातात दुचाकींचा अक्षरशः चुराडा झाला. धडकेमुळे दुचाकीस्वार दूरवर फेकले गेले, तर अपघातग्रस्त क्रेटा कार घटनास्थळीच उलटी झाली..सायबर चौकातून शाहू मिल चौकाच्या दिशेने येताना चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, अपघातग्रस्त क्रेटा कार नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे आणि चालकाबाबतची सविस्तर माहिती अद्याप मिळालेली नाही. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.