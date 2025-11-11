कोल्हापूर

Kolhapur Accident : सावधान! उसाचा सिझन सुरूय वाहने सावकाश चालवा, ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करताना कोल्हापुरातील आजोबा, नात ठार

Accident In Kolhapur : ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करून पुढे येताच चारचाकीची समोरून येणाऱ्या दुचाकीला धडक बसली. यात श्री. जाधव व सानिका गंभीर जखमी झाले.
ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करून पुढे येताच चारचाकीची समोरून येणाऱ्या दुचाकीला धडक बसली. यात श्री. जाधव व सानिका गंभीर जखमी झाले.

Sandeep Shirguppe
Accident In Kolhapur : ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात भरधाव वेगात निघालेल्या चारचाकी समोरून येणाऱ्या दुचाकीला धडक दिल्याने गंभीर जखमी झालेल्या आजोबा आणि नातीचा उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला. सानिका संजय सपकाळ (वय २३, रा. कुंभोज) आणि आनंदराव बापू जाधव (६५, रा. लाडेगाव, जि. सांगली) अशी मृतांची नावे आहेत. याबाबतचा गुन्हा रात्री उशिरा हातकणंगले पोलिसांत दाखल झाला आहे.

