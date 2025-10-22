कोल्हापूर

Kolhapur Accident : ‘मामा... असं कसं झालं हो..!, कोणावरही वेळ येऊ नये अशी कांबळे कुटुंबावर आली; भाच्याने फोडलेला टाहो काळीज फाडणारा...

Three Dead Kolhapur : कोल्हापुरातील अपघातात तिघांचा मृत्यू होऊन कांबळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. ‘मामा... असं कसं झालं हो!’ या हाकेनं गाव शोकसागरात बुडालं. दिवाळीच्या आनंदाऐवजी हळहळ दाटली.
कोल्हापुरातील अपघातात तिघांचा मृत्यू होऊन कांबळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.

Accident In Kolhapur : कौलव येथे आज झालेल्या अपघाताने एक नव्हे, तर तीन कुटुंबांवर आघात झाला. दुःख किती वाटेने यावे आणि किती जणांनी सोसावे, हेच कळण्यापलीकडे झाले. मामांनी सांभाळलेले भाऊ-बहीण गेलेच; परंतु वडील नसलेल्या मुलाच्या डोईवरील आईचे छत्र हरपले, एका पत्नीच्या संसाराची धूळधाण झाली आणि भावाच्या घरची एकुलती एक पणती विझली. दिवाळी साजरी करण्याच्या आनंदात हसत्या-खेळत्या कुटुंबावर दाही दिशांनी आभाळ कोसळले. ‘मामा ...असं कसं झालं हो हे!’ असे म्हणून भाच्याने फोडलेला टाहो काळीज फाडणारा होता.

