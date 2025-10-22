Kolhapur Accident : ‘मामा... असं कसं झालं हो..!, कोणावरही वेळ येऊ नये अशी कांबळे कुटुंबावर आली; भाच्याने फोडलेला टाहो काळीज फाडणारा...

Accident In Kolhapur : कौलव येथे आज झालेल्या अपघाताने एक नव्हे, तर तीन कुटुंबांवर आघात झाला. दुःख किती वाटेने यावे आणि किती जणांनी सोसावे, हेच कळण्यापलीकडे झाले. मामांनी सांभाळलेले भाऊ-बहीण गेलेच; परंतु वडील नसलेल्या मुलाच्या डोईवरील आईचे छत्र हरपले, एका पत्नीच्या संसाराची धूळधाण झाली आणि भावाच्या घरची एकुलती एक पणती विझली. दिवाळी साजरी करण्याच्या आनंदात हसत्या-खेळत्या कुटुंबावर दाही दिशांनी आभाळ कोसळले. ‘मामा ...असं कसं झालं हो हे!’ असे म्हणून भाच्याने फोडलेला टाहो काळीज फाडणारा होता..या अपघातातील कांबळे कुटुंबावर आजवर जणू संकटांची मालिकाच सुरू होती. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून अभियंता झालेला श्रीकांत आणि तरुणपणी पतीच्या निधनाने परिस्थितीशी टक्कर देणारी बहीण दीपाली यांच्यावरील पित्याचे छत्र लहानपणीच हरपले. त्यांच्यासह त्यांचा भाऊ सचिन आणि आईचा सांभाळ तरसंबळे येथील शिक्षक आर. के. कांबळे व हिंदूराव कांबळे या मामांनी केला. मन मोठं करून कर्तव्य म्हणून बहिणीसह भाच्यांना सांभाळून मोठे केले..मोठ्या सचिनचे लग्न करून दिले. दीपालीलाही शेंडूर येथे लग्न करून पाठवले. मात्र, चार-पाच वर्षांच्या सुखी संसारात मुलगा तीन-चार वर्षांचा असतानाच पतीचे निधन झाले. तेव्हापासून ती आपल्या मुलासाठी आयुष्याशी टक्कर देत आली. डी.एड्. केले, गावात आशा स्वयंसेविका म्हणून कामावर रुजू झाली. पुढे शिक्षक होऊन मुलाला उच्चशिक्षित करण्याचा मानस होता. मात्र, आजच्या अपघाताने तिची स्वप्ने धुळीला मिळाली..Tragic Accident Kolhapur : चुकीच्या दिशेने आयशर टेम्पो आल्याने कोल्हापूर –राधानगरी रस्त्यावर भीषण अपघात; तिघांचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर जखमी.श्रीकांतला अभियंता केले. गेली तीन वर्षे तो पुण्यात नोकरीवर होता. त्याचेही तीन वर्षांपूर्वी लग्न झाले. त्याला मुलगी झाली; पण ही सहा महिन्यांची छकुली आठ दिवसांपूर्वीच सोडून गेली. हेही दुःख त्यांनी पचवले आणि दिवाळीसाठी आलेल्या बहिणीला, एकुलत्या पुतणीला आणि भाच्याला घेऊन भोगावतीवर खरेदीला गेला होता. परत येतानाच काळाने झडप घातली. थोरल्या भावाची, सचिनची शिवाज्ञी ही एकुलती एक मुलगी. दोन महिन्यांपूर्वीच तिचा वाढदिवस थाटात साजरा केला होता. तिलाही या अपघाताने हिरावून नेले..दुःख किती आणि कसे सोसावे...मामांच्या आश्रयाला राहिलेल्या या कुटुंबाने दोन वर्षांपूर्वीच घर बांधले होते; त्याचेही सुख लाभले नाही. श्रीकांत गेला, आठ दिवसांपूर्वी त्याचे बाळ गेले. आज त्याच्या पत्नीवर संकटाचा डोंगर आहे. ऐन दिवाळीत घरची एकुलती एक पणती मालवली. बहीण-भावांची ताटातूट झाली. पोरासारख्या सांभाळलेल्या मामांच्या दुःखाचा पारावार राहिला नाही. दुःख किती बाजूने यावे आणि कसे सोसावे, हा प्रश्न आता या कांबळे कुटुंबासमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.