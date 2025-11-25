Kolhapur News : दीड वर्षांच्या पायपीटीनंतर संतापाचा स्फोट; रस्ता बंद केल्याच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांचा विमानतळावर धडक मोर्चा

उजळाईवाडी : तामगाव-नेर्ली परिसरातील ग्रामस्थांनी रस्ता बंद केल्याच्या निषेधार्थ विमानतळाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळेत हस्तक्षेप करून आंदोलनकर्त्यांना अडवले. मात्र, या झटापटीनंतर विमानतळ परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..ग्रामस्थांना जवळच्या रस्त्याऐवजी ९ ते १० किलोमीटरचा फेरा मारावा लागत असल्याने, गेल्या दीड वर्षापासून त्रस्त नागरिक आज मोठ्या संख्येने विमानतळावर दाखल झाले. मागील बैठकीतील आश्वासने हवेतच राहिल्याने ग्रामस्थांचा संताप टोकाला पोहोचला..मागील अनेक बैठकींमध्ये जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून लवकरच तोडगा, असे आश्वासन मिळूनही एकही ठोस निर्णय झाला नाही. पर्यायी रस्ता न देता सुरक्षेचे कारण देत विमानतळाने बांधलेली भिंत कायम ठेवल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. .२०१३ पासून प्रलंबित असलेल्या या रस्त्याच्या प्रश्नावर प्रशासनाने अद्याप दप्तरी दिरंगाई करून वेळकाढूपणा केला. रस्त्यासाठी दीड वर्षे पायपीट करूनही निकाल न लागल्यानेच आजचा संतापाचा स्फोट झाल्याचे स्पष्ट दिसले..विमानतळावर ग्रामस्थांनी मुख्य प्रवेशद्वार ढकलून आत जाण्याचा प्रयत्न केला. घोषणाबाजीमुळे विमानतळ परिसरात गोंधळ निर्माण झाला. विमानातून उतरलेल्या प्रवाशांना बाहेर पडण्यासाठी थांबावे लागले तर काहींना विमानतळ इमारतीतच थांबवून सुरक्षा वाढवावी लागली. .दरम्यान, मोर्चापुढे हतबल झालेल्या प्रशासनाने अखेर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची तातडीने बैठक बोलावली. बैठकीत विमानतळ संचालक अनिल शिंदे, करवीरच्या उपविभागीय अधिकारी मौसमी चौगुले आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते..पर्यायी रस्ता तयार होईपर्यंत जुना रस्ता तत्काळ खुला करा, ही एकच मागणी ग्रामस्थांनी मांडली. मात्र, प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव भिंत न हटवण्याचा निर्णय कायम ठेवला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दोन डिसेंबरपर्यंत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यानंतर पर्यायी रस्ता सुरू करण्याची प्रक्रिया वेगाने करण्याचे आश्वासन देण्यात आले..या आंदोलनात उजळाईवाडी, नेर्ली, तामगाव, गोकुळ-शिरगाव परिसरातील सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, नागरिक, विद्यार्थी व महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. सरपंच सुरेखा हराळे, उपसरपंच महेश जोंधळेकर, उजळाईवाडी सरपंच उत्तम आंबवडे, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष सचिन पाटील, महेश पिंपळे, .भूसंपादन विरोधी कृती समिती अध्यक्ष सुनील माने, शिवसेना तालुकाप्रमुख विराज पाटील, विनोद खोत, ग्रामपंचायत सदस्य विठ्ठल पुजारी, हेमंत पाटील, दीपाली पाटील, सुलोचना वर्धन, ललिता जोंधळेकर, महेश पाटील, ऋषिकेश माणिक जोंधळेकर, राजीव पाटील, पोलिसपाटील अरविंद कर्णिक, ॲड. भाईजान अन्सारी, हसन अन्सारी, राकेश कांबळे, अमोल गवळी, राजू पावंडे यांच्यासह शेकडो नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.