कोल्हापूर

Kolhapur News : दीड वर्षांच्या पायपीटीनंतर संतापाचा स्फोट; रस्ता बंद केल्याच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांचा विमानतळावर धडक मोर्चा

Airport Road Block Issue : तामगाव-नेर्ली परिसरातील ग्रामस्थांनी रस्ता बंद केल्याच्या निषेधार्थ विमानतळाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळेत हस्तक्षेप करून आंदोलनकर्त्यांना अडवले.
Airport Road Block Issue

Airport Road Block Issue

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उजळाईवाडी : तामगाव-नेर्ली परिसरातील ग्रामस्थांनी रस्ता बंद केल्याच्या निषेधार्थ विमानतळाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळेत हस्तक्षेप करून आंदोलनकर्त्यांना अडवले. मात्र, या झटापटीनंतर विमानतळ परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
village
Airport
Alternative
Protest
best option

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com