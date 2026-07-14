Forest Department Leopard Rescue : वन विभागाची 'ती' एक चूक अन् बिबट्या निसटला! आजऱ्याजवळ थरार कायम, नागरिकांनो रात्री बाहेर पडताना सावधान; तो वाघ नव्हता तर...

आजरा (कोल्हापूर) : वन विभागाकडून अनावधानाने चूक झाली. बिबट्याने मारलेल्या कुत्र्याची विल्हेवाट लावली. नंतर कुत्रे बांधलेल्या पिंजऱ्याजवळ बिबट्या आला. मात्र, पिंजऱ्याकडे गेला नाही. त्यानंतर तो तिकडे फिरकला नाही. तो वन विभागाच्या पथकला हुलदेत आजऱ्याजवळ मुक्तसंचार करत आहे. पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची त्याच्या शोधात वणवण सुरू (forest department leopard rescue operation) आहे..चांदेवाडी (ता. आजरा) येथे सात दिवसांपूर्वी बिबट्याने योगेश गुंजकर यांचे शेतात बांधलेले कुत्रे ठार मारले. गुंजकर यांना बिबट्या उसाच्या शेतातून बाहेर पडताना दिसल्यानंतर वन विभागाने शेतात पिंजरा लावला. कुत्र्याच्या मृतदेहाची वन विभागाने विल्हेवाट लावली. सावज म्हणून पिंजऱ्यात कुत्रे बांधले. बिबट्या आला; पण तो पिंजऱ्याकडे गेला नाही. उरलेली शिकार खाण्यासाठी तो शेतात आला होता..Prakash Abitkar PHOTO : ना डामडौल, ना प्रोटोकॉल! कोल्हापूरचे पालकमंत्री थेट उतरले चिखलात; शेतकऱ्यांसोबत केली भात लावणी, पाहा रोटर चालवतानाचा व्हिडिओ अन् फोटो.मेलेल्या कुत्र्याचा मृतदेह पिंजऱ्यात ठेवला असता, तर तो पिंजऱ्यात कैद झाला असता. सध्या बिबट्या मसोली जंगलाकडे गेला असला तरी तो आजरा शहराजवळ मुक्तसंचार करत असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रात्री बाहेर पडताना हातात बॅटरी व काठी घेऊन बाहेर पडावे. एकटे बाहेर पडू नये, असे आवाहन वन विभागाने केले..वाघ असल्याचा गैरसमज झाला दूरचांदेवाडी परिसरात वावरत असलेला वन्यप्राणी हा वाघ असल्याचे शेतकरी सांगत होते; पण तो वाघ नसून, बिबट्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे वाघाबाबत ग्रामस्थात असलेला गैरसमज दूर झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.