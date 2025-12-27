कोल्हापूर

Kolhapur Tourists : नाताळ-नववर्ष सुटीचा योग; कोल्हापुरात अंबाबाई दर्शनासाठी सव्वादोन लाख भाविकांची गर्दी

Massive Devotee Rush : नाताळ व नववर्षाच्या सलग सुट्यांमुळे करवीर नगरीत पर्यटकांचा विक्रमी ओघ,अंबाबाई मंदिरासह जोतिबा, पन्हाळा, रंकाळ्यावरही भाविक-पर्यटकांची गर्दी
कोल्हापूर : नाताळची सुटी आणि आगामी नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी शहरात पर्यटकांची प्रचंड मांदियाळी पाहायला मिळत आहे. सलग सुट्यांचे औचित्य साधून राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो पर्यटक करवीर नगरीत दाखल झाले असून, यामुळे शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते, मंदिरे आणि पर्यटनस्थळे गर्दीने फुलून गेली आहेत.

Kolhapur
temple
Devotee
Temples
historical places
kolhapur ambabai tempal
Holiday
spiritual awakening
Personal reflections on spirituality

