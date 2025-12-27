Kolhapur Tourists : नाताळ-नववर्ष सुटीचा योग; कोल्हापुरात अंबाबाई दर्शनासाठी सव्वादोन लाख भाविकांची गर्दी

कोल्हापूर : नाताळची सुटी आणि आगामी नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी शहरात पर्यटकांची प्रचंड मांदियाळी पाहायला मिळत आहे. सलग सुट्यांचे औचित्य साधून राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो पर्यटक करवीर नगरीत दाखल झाले असून, यामुळे शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते, मंदिरे आणि पर्यटनस्थळे गर्दीने फुलून गेली आहेत. .दरम्यान, आज दिवसभरात दोन लाख ३७ हजारांहून अधिक भाविकांनी श्री अंबाबाईचे दर्शन घेतले. करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. पहाटेपासूनच मंदिर परिसरात भाविकांच्या रांगा लागल्या आहेत. .Kolhapur Ambabai Temple : मंदिर, रंकाळा, बाजारपेठा हाउसफुल्ल; श्री अंबाबाई दर्शनाला आलेल्या भाविकांनी शहर फुलून गेले.केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेशातूनही मोठ्या संख्येने भाविक कोल्हापुरात दाखल झाले आहेत. भाविकांच्या सोयीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने विशेष नियोजन केले आहे..अंबाबाई मंदिरासोबतच जोतिबा डोंगर, पन्हाळागड, कणेरीमठ, न्यू पॅलेस या ठिकाणी पर्यटकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. रंकाळा चौपाटीवर सायंकाळच्या वेळी पर्यटकांचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. यामुळे शहरातील हॉटेल्स, लॉजिंग, रिसॉर्टस् ‘हाउसफुल्ल’ झाली आहेत. पर्यटकांच्या या गर्दीमुळे स्थानिक बाजारपेठेत मोठी आर्थिक उलाढाल होत आहे..Raigad News : वर्षाच्या शेवटच्या संकष्टीला पालीत भाविकांची उसळलेली गर्दी; बल्लाळेश्वर दर्शनासाठी पहाटेपासून रांगा तर रस्त्यावर वाहतूक कोंडी!.कोल्हापुरी चप्पल, साज, गुळाच्या खरेदीसाठी महाद्वार रोड, राजारामपुरी परिसरात पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. तसेच कोल्हापुरी तांबडा-पांढरा रस्सा चाखण्यासाठी हॉटेलबाहेर पर्यटकांच्या रांगा लागल्या आहेत. .नाताळ आणि त्यानंतर येणारे नवीन वर्ष यामुळे सलग सुट्या आल्या आहेत. परिणामी, पर्यटकांचा ओघ वाढला आहे. १ जानेवारीपर्यंत ही गर्दी कायम राहण्याची शक्यता आहे, असे स्थानिक व्यावसायिकांनी सांगितले..वाहतूक कोंडी, चेंगराचेंगरीपर्यटकांच्या वाहनांमुळे शहरातील बिंदू चौक, शिवाजी चौक आणि महाद्वार रोड परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. वाहतूक पोलिसांनी ठिकठिकाणी बंदोबस्त तैनात केला असून, पर्यटकांना पार्किंगसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. अंबाबाई मंदिरात आज दिवसभरात सर्वाधिक गर्दी राहिली. मंदिराच्या आवारात गर्दीच गर्दी असे चित्र होते. त्यामुळे काही काळ चेंगराचेंगरीचे प्रकारही घडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.