Ambabai Temple Donation : कडक बंदोबस्तात नोटांची मोजणी! कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलं 'इतकं' दान; पाहा प्रत्येक दानपेटीचा तपशील

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरातील दानपेट्यांची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, देवीच्या चरणी एक कोटी ४० लाख ६१ हजार ८६५ रुपयांचे दान अर्पण (Ambabai Temple Donation Collection) झाले आहे. .गेल्या चार दिवसांपासून देवस्थान समितीच्या वतीने कडेकोट बंदोबस्तात ही मोजणी प्रक्रिया सुरू होती. यामध्ये विविध १२ दानपेट्यांमधील रकमेचा तपशील समोर आला असून, भाविकांच्या अलोट श्रद्धेचे दर्शन या दानातून घडले आहे..सोमवार (ता. २३) पासून ही मोजणी करण्यात आली. या मोजणी प्रक्रियेसाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे कर्मचारी, सुरक्षारक्षक तैनात होते. मोजणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता राखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे लक्ष होते. सण-उत्सव आणि सुट्यांच्या काळात मंदिर परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. त्या अनुषंगाने दानपेट्यांची मोजणी केली..पेटी क्रमांक १ २७ लाख १४ हजार २५६पेटी क्रमांक २ ३३ लाख १० हजार ९४१पेटी क्रमांक ३ १ लाख ६२ हजार ७६७पेटी क्रमांक ४ १ लाख १२ हजार ७१७पेटी क्रमांक ५ २ लाख १७ हजार ७५७पेटी क्रमांक ६ २ लाख ८ हजार ७८२पेटी क्रमांक ७ २८ लाख ६० हजार ४२५पेटी क्रमांक ८ २ लाख २३ हजार ९०५पेटी क्रमांक ९ १ लाख ९ हजार १४४पेटी क्रमांक १० १ लाख २४ हजार ३५४पेटी क्रमांक ११ ३३ लाख ९०३पेटी क्रमांक १२ : ७ लाख १५ हजार ९१४एकूण रक्कम १ कोटी ४० लाख ६१ हजार ८६५