Kolhapur Ambabai Temple : भाविकांच्या गर्दीतून चालते कोल्हापूरचे अर्थचक्र; पण अव्यवस्थेमुळे अडखळते व्यापाऱ्यांचे स्वप्न!

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराचे महाद्वार हे केवळ भक्तांसाठी श्रद्धेचे प्रतीक नाही, तर ते कोल्हापूरच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मंदिराच्या चारही दिशांना पसरलेल्या पेठांत दररोज लाखोंची उलाढाल होते..मात्र, अरुंद गल्ल्या, पार्किंगचा प्रचंड अभाव आणि अतिक्रमणामुळे होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे अनेकदा पर्यटक खरेदीचा मोह टाळून शहराबाहेर पडतात. मंदिर विकास आराखड्यात जर व्यापाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून रस्ते रुंदीकरण, सुसज्ज पादचारी मार्ग आणि सुशोभीकरण झाले, तर या उलाढालीत किमान ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते..Pune Traffic: ''दि पूना चेंबरचं सामाजिक क्षेत्रात मोठं योगदान'', मुरलीधर मोहोळ यांचं प्रतिपादन.कोल्हापूरची ओळख सांगताना अंबाबाई मंदिर अग्रस्थानी असते. या मंदिराने शहराला दिलेली आर्थिक स्थिरता तितकीच महत्त्वाची आहे. मंदिराच्या भोवती असलेल्या भवानी मंडप, महाद्वार रोड, जोतिबा रोड, गुजरी आणि कापड पेठ या भागांतील व्यापाराचा केंद्रबिंदू हे मंदिरच आहे. .येथील व्यवसायाचे स्वरूप आता केवळ हार-फुले, नारळ आणि पूजेच्या साहित्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. मंदिरात दर्शनासाठी येणारा प्रत्येक भाविक हा कोल्हापुरी चप्पल, कपडे, इमिटेशन ज्वेलरी, देवदेवतांच्या मूर्ती, साड्या, पेढे आणि सराफ दुकानांचा मुख्य ग्राहक आहे. .Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाई मंदिराच्या गाभारा संवर्धनाची प्रक्रिया पूर्ण; 'पुरातत्त्व'कडून पाहणी; आजपासून दर्शन सुरू.मात्र, येथील असुविधांमुळे पर्यटकांना चालण्यासाठी मोकळी जागा आणि सुरक्षित वातावरण मिळाल्यास, ते या परिसरात अधिक वेळ थांबतील, ज्याचा थेट फायदा गल्लीबोळातील छोट्या दुकानदारांनाही होईल..केवळ मोठी दुकानेच नव्हे, तर रस्त्याच्या कडेला बसणारे छोटे विक्रेते, ओटी विक्रेते आणि छोटी मोठी उपहारगृहे चालवणारे व्यावसायिक अशा हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या परिसरावर अवलंबून आहे. .भविष्यात या परिसराला 'हेरिटेज मार्केट' म्हणून विकसित केल्यास, कोल्हापूरची ही बाजारपेठ दक्षिण भारतातील तिरुपती किंवा उत्तर भारतातील वाराणसीच्या धर्तीवर जागतिक पर्यटनाचे केंद्र बनू शकते. राजारामपुरी किंवा शहरातील बाजारपेठांत पार्किंग उपलब्ध आहे. .मात्र, महाद्वार रोडवर पार्किंगसाठी जागाच नाही. यामुळे स्थानिक नागरिकही खरेदीसाठी येताना विचार करतात. महाद्वार रोड परिसरातील मारवाडी मंदिर येथील प्रशस्त जागा बीओटी तत्त्वावर महापालिकेने दिली आहे. ती महापालिकेने ताब्यात घेऊन तेथे बहुमजली पार्किंग होऊ शकते. त्याचा फायदा व्यावसायिकांसोबतच ग्राहक, पर्यटकांनाही होईल. ज्यामुळे येथील छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांचा व्यवसाय आणखी वाढेल.- किरण नकाते, अध्यक्ष, महाद्वार व्यापारी असोसिएशन.