Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाई मंदिर गाभारा दर्शन चार दिवस राहणार बंद; मंदिर प्रशासनाकडून माहिती

कोल्हापूर : कोल्हापूरातील श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई (महालक्ष्मी) मंदिर येथे सध्या पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली मंदिराच्या संवर्धन, देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. . या कामाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्याचे संवर्धन करण्यात येणार असल्याने १४ मार्च ते १७ मार्च २०२६ या कालावधीत देवीच्या मुख्य गाभाऱ्यातील दर्शन भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. .या दरम्यान भाविकांना देवीच्या उत्सव मूर्तीचे तसेच तत्त्व कलशाचे दर्शन घेता येणार असल्याची माहिती पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि हक्कदार श्रीपूजक मंडळाच्या वतीने देण्यात आली आहे. .तसेच मंदिरातील दैनंदिन नित्य धार्मिक विधी मात्र नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहेत. दरम्यान, १८ मार्च २०२६ पासून देवीच्या मूळ मूर्तीचे दर्शन पुन्हा पूर्ववत सुरू होणार असून भाविकांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.