Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाई मंदिर गाभारा दर्शन चार दिवस राहणार बंद; मंदिर प्रशासनाकडून माहिती

Development Work : कोल्हापुरातील श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई (महालक्ष्मी) मंदिरात संवर्धन आणि दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या कामाचा भाग म्हणून मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्याचे संवर्धन करण्यात येणार आहे.
Kolhapur as sanctum darshan remains temporarily closed

कोल्हापूर : कोल्हापूरातील श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई (महालक्ष्मी) मंदिर येथे सध्या पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली मंदिराच्या संवर्धन, देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम सुरू आहे.

