Ambabai Temple Kolhapur : 'अंबाबाई मंदिराला 15 दिवसांत 'प्राचीन'चा दर्जा द्या, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार'; सर्किट बेंचचा महत्त्वपूर्ण आदेश

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराला महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९६० कलम ४(३) अंतर्गत राज्य संरक्षित प्राचीन स्मारक घोषित करण्यासाठी अंतिम अधिसूचना १५ दिवसांत (Kolhapur Ambabai Temple High Court order) काढावी. या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले..न्यायमूर्ती वृषाली जोशी आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या बेंचसमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला होणार आहे. सुमारे १२०० वर्षांचा इतिहास लाभलेल्या श्री अंबाबाई मंदिराचा प्राचीन स्मारकांच्या यादीत समावेश व्हावा, यासाठी १९९७ मध्ये राज्य शासनाने अधिसूचना काढली होती. मात्र, त्यानंतरची प्रक्रिया पुढे सरकली नाही. त्यामुळे २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली..Loan Waiver Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी' प्रक्रियेला वेग; तुमच्या खात्यात कधी जमा होणार पैसे? याद्या कधी प्रसिद्ध होणार?.त्यानंतर २० जुलै २०१६ रोजी कलम ४(१) अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यावर दोन हरकती आल्या. त्यांची सुनावणी पूर्ण होऊनही अंतिम अधिसूचना आजतागायत जारी करण्यात आलेली नाही. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी हरकतींवरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगत सहा महिन्यांत अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईल, अशी भूमिका मांडली..मात्र, यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविताना म्हटले, की श्री अंबाबाई मंदिर सुमारे १२०० वर्षे प्राचीन स्मारक असून राज्याच्या सांस्कृतिक व पुरातत्त्वीय वारशाचा अमूल्य ठेवा आहे. देशभरातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या मंदिराला महत्त्वपूर्ण पुरातत्त्वीय मूल्यही आहे..Sant Balumama Temple Scam : मोठी बातमी! संत बाळूमामा देवस्थानात तब्बल 60 कोटींचा घोटाळा; माजी प्रशासकासह देवस्थान समिती सचिवांवर गुन्हा दाखल, भाविकांमध्ये तीव्र संताप.अशा वारशाच्या संरक्षणाच्या विषयात राज्याने सर्वोच्च प्राधान्याने कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध होऊन जवळपास दहा वर्षे उलटली, तरी अंतिम अधिसूचना निघालेली नाही, हे समजण्यापलीकडचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे राज्य शासनाने आजपासून १५ दिवसांच्या आत कार्यवाही करावी, असे आदेश देण्यात आले..दहा वर्षे का लागली?प्राथमिक अधिसूचना २० जुलै २०१६ ला प्रसिद्ध झाली, हरकतींची सुनावणीही पूर्ण झाली, तरीही जवळपास दहा वर्षे अंतिम अधिसूचना का काढण्यात आली नाही, हे समजण्यापलीकडचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा ऐतिहासिक वारशाच्या संरक्षणाच्या विषयाला राज्याने सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे होते आणि आतापर्यंत अंतिम अधिसूचना जारी होणे अपेक्षित होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.