Ambabai Temple Kolhapur : करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिरात ओवरीतून उलगडला पुरातन ठेवा; महादेव पिंड, नंदीसह देव-देवतांच्या मूर्तींचे झाले दर्शन

कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराचे मूळ स्वरूप उजेडात आणण्याचे काम सुरू असतानाच आता मंदिरातील एक ओवरी खुली झाली (Ambabai Temple restoration work in Kolhapur) आहे. मंदिर विकास आराखड्यांतर्गत सुरू असलेल्या कामात तुळजाभवानी मंदिराशेजारील एक ओवरी खुली केली असून, यात पुरातन महादेवाची पिंड, नंदी आणि इतर देवदेवतांच्या मूर्तींचे दर्शन झाले आहे. या शोधामुळे मंदिराच्या ऐतिहासिक ठेव्यात मोलाची भर पडली आहे..अंबाबाई मंदिराचे पुरातन रूप भाविकांना पुन्हा पाहता यावे, यासाठी काही दिवसांपासून रंगाचे थर आणि आधुनिक बांधकामे काढण्याचे काम गतीने सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत तुळजाभवानी मंदिराच्या बाजूला असलेल्या ओवरीवरील अतिरिक्त भिंती हटविल्या. ही ओवरी खुली होताच त्या ठिकाणी पूर्वीपासून दडलेली महादेवाची पिंड आणि नंदीची मूर्ती खुली झाली आहे. तसेच इतरही काही देवतांच्या मूर्ती या ठिकाणी सापडल्या आहेत..दरम्यान, सध्या मंदिराच्या मुख्य शिखरावरील आणि भिंतींवरील रंग काढण्याचे काम मशीनच्या साहाय्याने सुरू आहे. आता या ओवऱ्या खुल्या झाल्यामुळे मंदिराची मूळ रचना अधिक स्पष्ट होत आहे. ओवऱ्यांमधील सिमेंटच्या भिंती काढून त्या ठिकाणी आता लाकडी पार्टिशन केले जाणार असून, त्यामुळे मंदिराला त्याचे मूळ ऐतिहासिक स्वरूप प्राप्त होईल..करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात खुल्या झालेल्या ओवरीतील देवतांच्या मूर्तीचे जतन व संवर्धन केले जाणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर भाविकांना दर्शनासाठी खुल्या केल्या जाणार आहेत.-महादेव दिंडे, व्यवस्थापक, अंबाबाई मंदिर.