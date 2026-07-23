कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराची संवर्धन प्रक्रिया मार्गदर्शक तत्त्वांना धरून नाही. ग्राईंडर, ब्रेकरसारख्या यंत्रांचा वापर केल्याने येथील प्राचीन मूर्ती, शिलालेख यांचे अस्तित्व धोक्यात (Ambabai Temple conservation guidelines issue) आले आहे..संवर्धन प्रक्रिया करताना आवश्यक ते धार्मिक विधी केले नाहीत. राज्य पुरातत्त्व विभाग आणि काम करण्यासाठी नेमलेली एजन्सी यांचे दुर्लक्ष आहे. यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या असून, याची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटना आणि शहर सर्वपक्षीय कृती समितीने केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात ही बैठक झाली..दिलीप देसाई म्हणाले, ‘चुकीच्या पद्धतीने संवर्धनाचे काम सुरू आहे. पुरातत्त्व विभाग, कंत्राटदार कंपनीचे दुर्लक्ष आहे. ब्रेकर, ग्राइंडर याच्या वापरामुळे प्राचीन मूर्तीचे नुकसान होते. दोषींवर कारवाई करा.’.Balumama Temple Scam : 15 हजारांची बकरी फक्त 5 हजार 500 रुपयांना! बाळूमामा देवस्थानात मेंढी पालनातून तब्बल 41 कोटींचा अपहार; बनावट दस्तावेज अन् पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न.दीपक देसाई, हर्षल सुर्वे म्हणाले, ‘मंदिराच्या आवारातील पाण्याचा हौद अचानक पाडला. हा हौद राजर्षी शाहू महाराजांच्या समतेच्या धोरणाचे प्रतीक होता.’ इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत म्हणाले, ‘मूर्ती आणि मंदिर अभ्यासकांचा समावेश असणारे तज्ज्ञ समिती नेमावी. त्यांच्या मार्गदर्शनाखीलच काम व्हावे.’ उपमहापौर अक्षय जरग, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, देवस्थान समितीच्या सचिव वर्षा साळुंखे, वास्तुविशारद स्मिता कासार-पाटील यांच्यासह देवस्थान समितीचे अधिकारी उपस्थित होते..संवर्धनाच्या कामातील आक्षेप असेगजानन तोडकर-प्राचीन मूर्ती अडगळीत टाकल्या. त्यांच्या सुरक्षेची खात्री नाही.ॲड. प्रसन्न मालेकर-नवग्रह मंदिरातील अहिल्यादेवींच्या शिलालेखावरील अक्षरे सँड ब्लास्टिंगमुळे गेली. आमावस्येला मूर्ती संवर्धन कसे?विनय बारड-मातृलिंगाजवळ कामगार झोपतात. तेथे अस्वच्छता, कामगारांना ओळखपत्र नाहीअभिजित पाटील-संवर्धनातील त्रुटींना जबाबदार कोण ते निश्चित करून त्याच्यावर कारवाई करावीसंभाजी साळोखे- हिंदू धर्मीयांच्या भावना न दुखावता संवर्धन प्रक्रिया राबवा.Sindhudurg Fort Breach : किल्ले सिंधुदुर्गच्या तटबंदीला पडले मोठे भगदाड! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर पुरातत्त्व विभागाकडून तातडीने पाहणी, पूर्व बुरुजही धोक्यात.कळस बसवलाच कसा?अनिरुद्ध कोल्हापुरे म्हणाले, ‘केवळ श्रेय घेण्यासाठी पूर्वीच्या सचिवांनी धार्मिक विधी न करता मंदिराला कळस बसवला आहे. त्यांच्यावर कारवाई व्हावी.’ कळस बसवताना पूर्वकल्पना दिली नव्हती, अशी कबुली धर्मशास्त्र मार्गदर्शक गणेश नेर्लेकर यांनी यावेळी दिली.’वाहणे, गर्गे यांना हटवाशिवसेना नेते विजय देवणे म्हणाले, ‘पुरातत्त्वचे संचालक तेजस गर्गे आणि सहायक संचालक विलास वाहणे यांचे काम नेहमी वादात असते. त्यामुळे ते प्रत्यक्ष इथे न येता काम करतात. त्यामुळे त्यांना या कामातून हटवावे.’आर. के. पोवार, दिलीप देसाई यांच्यात वादमाजी महापौर आर. के. पोवार यांनी चुकीचे संदर्भ दिल्याच्या कारणावरून दिलीप देसाई आणि त्यांचा वाद झाला. पोलिसांनी मध्यस्थी करून हा वाद सोडवला..Uday Samant on NEET Protest : 'नीट आंदोलन विरोधकांनी हायजॅक केलंय'; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप, पेपर फोडणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी .मंदिराचे प्राचीनत्व संपवलेॲड. बाबा इंदुलकर म्हणाले, ‘पुरातत्त्व विभागाने संवर्धनाच्या कामासाठी जे नियम बनवले आहेत त्यांचे पालन केलेले नाही. या कामामध्ये शास्त्रीय पद्धत वापरलेली नाही. त्यामुळे प्राचीन खडकावरील पटिना नाहीसा झाला. मंदिराचे प्राचीनत्व संपवले.’अंबाबाई मंदिर हे आपले श्रद्धास्थान आहे. त्याची बदनामी होता कामा नये. यासाठी संवर्धनामध्ये काम करणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी सजगपणे काम केले पाहिजे. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. ज्या ठिकाणी त्रुटी राहिल्या असतील त्या दुरूस्त करू.-राजेश क्षीरसागर, आमदारअंबाबाई मंदिराच्या संवर्धन कामाबद्दल ज्या त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत, त्याची पाहणी करून खातरजमा करू. ज्यामध्ये सुधारणेसाठी संधी आहे तेथे सुधारणा करू. कोणाच्याही भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल.-डॉ. विजय राठोड, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.