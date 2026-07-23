कोल्हापूर

Ambabai Temple Restoration : ब्रेकर आणि ग्राईंडरचा वापर! अंबाबाई मंदिराच्या संवर्धनात मोठी हेरफेर; पुरातत्त्व विभागाविरोधात हिंदुत्‍ववादी संघटनांसह सर्वपक्षीय आक्रमक

Kolhapur Ambabai Temple restoration controversy : कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिराच्या संवर्धनात नियमांचे उल्लंघन, यंत्रांचा वापर आणि धार्मिक विधी न झाल्याचा आरोप करत हिंदुत्ववादी संघटना व सर्वपक्षीय कृती समितीने दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली.
Ambabai Temple conservation work allegations

Ambabai Temple conservation work allegations

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराची संवर्धन प्रक्रिया मार्गदर्शक तत्त्‍वांना धरून नाही. ग्राईंडर, ब्रेकरसारख्या यंत्रांचा वापर केल्याने येथील प्राचीन मूर्ती, शिलालेख यांचे अस्तित्व धोक्यात (Ambabai Temple conservation guidelines issue) आले आहे.

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