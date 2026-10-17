Tirumala Tirupati Devasthanam : तिरुपती देवस्थानकडून करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईला तब्बल सव्वा लाखाचा मानाचा हिरवा-सोनेरी रंगाचा शालू अर्पण; नवरात्रोत्सवातील परंपरेचे सुंदर दृष्य

कोल्हापूर : तिरुमला तिरुपती देवस्थानकडून करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईला मानाचा शालू अर्पण करण्यात आला. या शालूची किंमत तब्बल एक लाख २५ हजार रुपये इतकी आहे. तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे (Tirumala Tirupati Devasthanam) डी. मोहनराव यांच्या हस्ते देवीला शालू अर्पण करण्यात आला. हा शालू जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी स्वीकारला. .दरवर्षी नवरात्रोत्सवामध्ये तिरुमला देवस्थानकडून देवीला शालू अर्पण करण्याची प्रथा आहे. यंदाही परंपरेप्रमाणे शालूचे पूजन तो अंबाबाईला अर्पण करण्यात आला. हिरवा व सोनेरी रंगाचा हा शालू आहे..सकाळी साडेअकराच्या सुमारास तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे पदाधिकारी मंदिर परिसरात आले. शालूसोबत तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे लाडू, फळे व फुलांचा हारही देवीला अर्पण करण्यात आला. शालू घेऊन येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत देवस्थान समितीतर्फे श्री अंबाबाई देवीची प्रतिमा, शाल व प्रसाद देऊन करण्यात आले. यावेळी के. रामाराव, देवस्थान समितीच्या सचिव वर्षा साळुंखे, अस्मिता मोटे, पूनम जरग, व्यवस्थापक महादेव दिंडे उपस्थित होते..Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाईच्या दरबारात भाविकांचा महापूर; 90 हजारहून अधिक जणांनी घेतलं दर्शन, तिरुपतीहून आलेला मानाचा शालू आज देवीला अर्पण होणार.देवीची स्कंदमाता रूपात सालंकृत पूजाकरवीर निवासिनी श्री अंबाबाईची शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या सहाव्या दिवशी स्कंदमाता रूपात सालंकृत पूजा बांधण्यात आली. ही पूजा अजित ठाणेकर, ओंकार कुलकर्णी, प्रसाद लाटकर व श्रीनिवास जोशी यांनी बांधली..पूजेचे महात्म्य असे, तारकासूर नावाच्या राक्षसाने तपश्चर्या करून ब्रह्मदेवाकडून वरदान मिळवले की, त्याचा वध केवळ भगवान शिवाच्या पुत्राच्याच हाताने होईल. शिवाने सती देवीच्या देहत्यागानंतर कठोर वैराग्य पत्करले होते, त्यामुळे आपल्याला कोणीही मारू शकणार नाही, असा तारकासुराचा समज होता. देवांच्या विनंतीवरून जगदंबेने हिमालयाच्या पोटी शैलपुत्री अर्थात पार्वती म्हणून जन्म घेतला आणि कठोर तपश्चर्या करून शिवाशी विवाह केला. शिव आणि पार्वतीच्या तेजातून एका बालकाचा जन्म झाला, ज्याचे पालनपोषण कृत्तिकांनी केले. त्यामुळे त्याला कार्तिकेय म्हटले गेले. याच पुत्राला पुराणांमध्ये स्कंद तसेच मुरुगन, सुब्रह्मण्य या नावानेही ओळखले जाते..Mysuru Dasara 2026 : म्हैसूर दसऱ्यात यंदा नवा इतिहास! तब्बल 750 किलोची सुवर्ण अंबारी वाहण्याचा मान 'या' हत्तीला; पाहा कोण-कोणते हत्ती मिरवणुकीत होणार सहभागी?.देवांच्या सैन्याचा सेनापती म्हणून स्कंदाने तारकासुराचा वध केला. अशा पराक्रमी ‘स्कंद’ बालकाला आपल्या मांडीवर घेऊन त्याचे वात्सल्याने पालनपोषण करणाऱ्या आणि विश्वाला मातृत्वाचे दर्शन घडवणाऱ्या देवीच्या रूपाला ‘स्कंदमाता’ असे नाव मिळाले. स्कंदमाता ही त्रिनेत्रा व चतुर्भुजा असून ‘पद्मद्वयविभूषिता’ अर्थात वरील दोन हातात कमळ, खालील उजवा हात वरदहस्त व डाव्या हातात मांडीवरील बाळाला स्कंदाला धरलेले आहे, असे हे वरदायी व वात्सल्यपूर्ण ध्यान आहे. स्कंद हा देवगणांचा सेनापती आणि बुद्धीची देवता आहे. ही शत्रुनाश, अशुभनाश करून विद्या, संतती व अभय देणारी देवता आहे, अशी श्रद्धा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.