Kolhapur News: श्री अंबाबाईचे दर्शन आणि पर्यटनाची मेजवानी! रविवारी कोल्हापूरात पर्यटकांची तुफान गर्दी

कोल्हापूर: रविवार सुटीची पर्वणी साधत रविवारी शहरात पर्यटकांनी गर्दी केली. करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर, रंकाळा, न्यू पॅलेस, टाउन हॉल व कणेरीमठ येथे पर्यटकांची संख्या अधिक होती. श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाईचे ८८ हजार ५३६ इतक्या भाविकांनी दर्शन घेतले.दरम्यान, अंबाबाई मंदिर परिसरातील सर्वच रस्त्यांवर पर्यटकांचीच संख्या जास्त होती. त्यामुळे बिंदू चौकातील पार्किंग वाहनांनी भरले होते. अंबाबाई तसेच जोतिबा दर्शन होत असल्याने शहरात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कायम आहे. .Kolhapur Ambabai : भरपावसातही अंबाबाई दर्शनासाठी 'भक्ती'चा पूर, पाचव्या माळेला दोन लाख २३ हजार भाविकांनी घेतले दर्शन.सलग सुटी, शाळांच्या सुटी असतील तर शहर गर्दीने फुल्ल होते. बिंदू चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, महाद्वार रोडवर गेले की त्याची प्रचिती येते. मात्र, सध्या त्यातील काहीच नाही. केवळ रविवारची सुटी पकडून पर्यटन, देवदर्शनासाठीही येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे..रविवारी दिवसभर मंदिराकडे जाणाऱ्या बिंदू चौक ते भवानी मंडप, भाऊसिंगजी रोड, जोतिबा रोड, महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, बिनखांबी ते मिरजकर तिकटी रोडवर पर्यटकांची संख्या अधिक होती. बिंदू चौकातील पार्किंगमध्येही ऐन दुपारीही वाहनांची गर्दी होती. ताराबाई रोडवरून रंकाळ्याकडे जाणारे, मंदिर परिसरातील विविध दुकानांमध्ये खरेदीसाठी जाणारे पर्यटक होते..Ambabai Temple Kolhapur : नवरात्रोत्सवात अंबाबाई दर्शनाला येताय बातमी तुमच्यासाठी, कोंडी टाळण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून वाहतुकीत बदल.जाहिरात, स्वागत कमानीमुळे वाहतूक कोंडीशहरात ठिकठिकाणी जाहिरात किंवा स्वागताच्या कमानी आहेत. त्यांनी शहरातील रस्ते आणखी अरुंद बनले आहेत. आज दुपारी गुजरातमधील एक मोठी ट्रॅव्हल्स पर्यटकांना घेऊन कोल्हापुरात आली होती. खरी कॉर्नर येथे भाविकांना सोडून ती गांधी मैदान पार्किंगकडे जात होती. मा .त्र, या चौकात उभारलेल्या एका कमानीमुळे वळण घेताना चालकाची पंचाईत झाली. मोठी ट्रॅव्हल्स त्या कमानीतून वळण घेत नव्हती. पुढे - मागे करताना वाहने आडवी येत असल्याने चालकाला तब्बल अर्धा तास वळण्यासाठी लागला. त्यामुळे दोन्ही बाजूला मोठ्या वाहनांसह मोटारसायकलांचीही कोंडी झाली.