Kolhapur News: श्री अंबाबाईचे दर्शन आणि पर्यटनाची मेजवानी! रविवारी कोल्हापूरात पर्यटकांची तुफान गर्दी

Ambabai Temple: रविवारी कोल्हापूरात पर्यटन व दर्शनाची मेजवानी; अंबाबाई मंदिरासह रंकाळा, न्यू पॅलेस परिसरात पर्यटकांचा ओघ वाढला.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: रविवार सुटीची पर्वणी साधत रविवारी शहरात पर्यटकांनी गर्दी केली. करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर, रंकाळा, न्यू पॅलेस, टाउन हॉल व कणेरीमठ येथे पर्यटकांची संख्या अधिक होती. श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाईचे ८८ हजार ५३६ इतक्या भाविकांनी दर्शन घेतले

