कोल्हापूर

Wildlife Terror Kolhapur : कोल्हापुरातील अंबपमध्ये गवा रेड्याचा धुमाकूळ; शाळेत घुसताच विद्यार्थ्यांची पळापळ

Ambap Village Kolhapur News : कोल्हापुरातील अंबप गावात गवा रेड्याने धुमाकूळ घातल्याने परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. शाळेत शिरताच विद्यार्थ्यांची एकच पळापळ उडाली.
Kolhapur village wildlife incident

Kolhapur village wildlife incident

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Students Panic Wild Animal Entry : अंबप (ता. हातकणंगले) येथील प्राथमिक शाळेच्या प्रांगणात अचानक गवा दाखल झाल्याने विद्यार्थ्यांची घाबरगुंडी उडाली. आज सकाळची शाळा असल्याने नेहमीप्रमाणे जिल्हा परिषदेची मराठी शाळेत मुले दाखल झाली. विद्यार्थ्यांचे शाळेच्या ठरलेल्या वेळेप्रमाणे कवायत सुरू होती. अचानक शाळेच्या मैदानात गवा शिरला आणि शिक्षक विद्यार्थी धावपळ सुरू झाली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
student
Forest
Forest department
wildlife department
Wild Animals
forest animals

Related Stories

No stories found.