Wildlife Terror Kolhapur : कोल्हापुरातील अंबपमध्ये गवा रेड्याचा धुमाकूळ; शाळेत घुसताच विद्यार्थ्यांची पळापळ

Kolhapur Students Panic Wild Animal Entry : अंबप (ता. हातकणंगले) येथील प्राथमिक शाळेच्या प्रांगणात अचानक गवा दाखल झाल्याने विद्यार्थ्यांची घाबरगुंडी उडाली. आज सकाळची शाळा असल्याने नेहमीप्रमाणे जिल्हा परिषदेची मराठी शाळेत मुले दाखल झाली. विद्यार्थ्यांचे शाळेच्या ठरलेल्या वेळेप्रमाणे कवायत सुरू होती. अचानक शाळेच्या मैदानात गवा शिरला आणि शिक्षक विद्यार्थी धावपळ सुरू झाली..विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवून शिक्षकांनी व गावातील प्रमुख नागरिकांनी गव्याला हाकलण्याचा प्रयत्न केला. पण गवा अधिकच बिथरला गव्याने शाळेच्या दक्षिण बाजूस असणाऱ्या हिरवे यांच्या घरावर चढला सुदैवाने घरात कोणी नसल्याने जीवितहानी झाली नाही..Kolhapur vote : सर्वांत लहान नगरसेविका ते अनवाणी प्रचाराचा संघर्ष; मतमोजणी केंद्रातील मानवी कथा.घराच्या कौलात गवा अडकला व त्याने शेजारीच असलेल्या एका खाजगी शाळेच्या अंगणात उडी घेतली. गोंधळामुळे गवा बिथरला व पळत सुटला. यामध्ये विद्यार्थी व शिक्षक किरकोळ जखमी झाले. अखेर गवा पाडळीच्या दिशेने धावत गेला..