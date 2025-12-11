कोल्हापूर

Kolhapur Anti-Encroachment Drive : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरची बेकायदेशीर भिंती जमीनदोस्त; ४० अतिक्रमणांना नोटीस देत महापालिकेची जोरदार मोहीम

Illegal Walls Demolished : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील दोन बेकायदेशीर संरक्षक भिंती महापालिकेने पाडत मोठी कारवाई केली असून परिसरातील ४० अनधिकृत शेड, बांधकामे आणि फलकांना सात दिवसांची नोटीस देत कडक भूमिका घेतली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील इमारतींनी बांधलेल्या दोन बेकायदेशीर संरक्षक भिंती आज महापालिकेने पाडल्या. त्याचबरोबर सामाईक अंतरामधील बांधकाम, शेड अशा ४० अनधिकृत बांधकामांना नोटीस दिल्या आहेत.

Kolhapur
Collector
wall
Muncipal corporation
Action
demolished

