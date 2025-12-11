Kolhapur Anti-Encroachment Drive : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरची बेकायदेशीर भिंती जमीनदोस्त; ४० अतिक्रमणांना नोटीस देत महापालिकेची जोरदार मोहीम

कोल्हापूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील इमारतींनी बांधलेल्या दोन बेकायदेशीर संरक्षक भिंती आज महापालिकेने पाडल्या. त्याचबरोबर सामाईक अंतरामधील बांधकाम, शेड अशा ४० अनधिकृत बांधकामांना नोटीस दिल्या आहेत. .सात दिवसांत त्या जागा खुल्या करण्याचा इशारा दिला आहे. दिवसभरात चार केबीन, चार छपऱ्या, १४ जाहिरात फलकही जप्त केले. अनधिकृत, बेकायदेशीर शेड, हातगाड्या, डिजिटल फलकांविरोधात महापालिकेने मोहीम सुरू केली आहे. .Kolhapur Citywide Clearance : कोल्हापूरात महापालिकेची धडाकेबाज कारवाई; जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील ११ अनधिकृत शेड हटवून १३ हातगाड्या जप्त.या अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील इमारतींनी बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या दोन संरक्षक भिंती पाडल्या. चार केबीन, चार छपऱ्या, एक हातगाडी, सहा लोखंडी पाईप, एक टेबल, १४ जाहिरात फलक, १२ स्टॅंड बोर्ड जप्त करण्यात आले. .अशा ठिकाणी व्यवसाय करताना कोणी आढळल्यास कारवाई करून साहित्य जप्त करण्यात येणार आहे. या कारवाईत राजारामपुरी विभागीय कार्यालय, छत्रपती ताराराणी मार्केट विभागीय कार्यालय तसेच अतिक्रमण निर्मूलन पथक सहभागी होते..Khadakwasla Encroachment : खडकवासला धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर महापालिकेची कठोर कारवाई.नगररचना विभागाने ४० जणांना सामाईक अंतरामध्ये विनापरवाना बांधकाम, शेड, पत्र्याचे शेड तयार केल्याप्रकरणी सात दिवसांची नोटीस दिली आहे. या कालावधीत अतिक्रमण काढून जागा खुली केली नाही, तर कारवाई करण्यात येणार आहे. .प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर, उपायुक्त किरणकुमार धनवाडे, शहर अभियंता रमेश मस्कर यांच्या नियंत्रणाखाली उपशहर रचनाकार एन. एस. पाटील, अतिक्रमण निर्मूलनचे अधीक्षक विलास साळोखे, अरुण गवळी, दत्ता पारधी, प्रफुल्ल कांबळे, सजन नागलोत, रवींद्र कांबळे आदींनी कारवाई केली. अतिक्रमण काढून घेण्याचे काम थंडावले.दोन दिवसांपासून या रस्त्यावर कारवाई सुरू आहे. काल कारवाई करण्यास कर्मचारी आल्यानंतर स्वतः शेड काढून घेत असल्याचे दाखवत कारवाई रोखली. पथक पुढे गेल्यानंतर त्या शेडचे साहित्य काढून घेण्याच्या कामात संथपणा आला. आज तर तिथे काहीच हालचाल दिसत नव्हती. महापालिका कारवाई करून पुढे गेल्यानंतर परत येत नाही. त्यामुळे आता काही साहित्य काढायचे व नंतर जैसे थे करायचे, हा प्रकार काहींनी चालवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.