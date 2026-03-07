UPSC preparation using YouTube videos

esakal

कोल्हापूर

UPSC success story : यूट्युबवर ऑनलाईन व्हिडिओ पाहून कोल्हापूरच्या आरुषा पाटीलने युपीएसीमध्ये मिळवलं यश, तुम्हीही म्हणालं...

YouTube study UPSC success : कोल्हापूरच्या आरुषा पाटीलने यूट्यूबवरील ऑनलाईन व्हिडिओंच्या मदतीने UPSC परीक्षेत यश मिळवले आहे. डिजिटल माध्यमातून केलेल्या अभ्यासामुळे तिची यशोगाथा अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
Arusha Patil UPSC success Kolhapur : केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेतलेल्या नागरी सेवा परीक्षेत कोल्हापूरच्या ऋषिकेश आलासे यांनी ६१ वी रँक, हर्षवर्धन हरिश्‍चंद्र पाटील यांनी ३४९, आरुषा शरद पाटील ५५३, रोहित तुकाराम मालवेकर ६०१, सिद्धार्थ तगड ६१९; तर मनोज पाटील यांनी ४९३ वी रँक मिळविली. आयोगातर्फे पूर्व परीक्षा मे २०२५ ला, मुख्य परीक्षा ऑगस्ट २०२५ ला झाली.

