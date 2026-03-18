Auto Rickshaw Fare : इंधन दरवाढीचा फटका; रिक्षाचालकांची भाडेवाढ किंवा सवलतीच्या इंधनाची मागणी

कोल्हापूर : इंधन दरवाढीच्या पार्श्र्वभूमीवर शासनाने तातडीने उपाययोजना करावी, या मागणीचे निवेदन कोल्हापूर शहर तीन आसनी प्रवासी रिक्षा संघटनेतर्फे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांना देण्यात आले..इराण, अमेरिका व इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिकस्तरावर इंधन दरात वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम स्थानिक पातळीवर होऊ लागला आहे. रिक्षा भाडे दर वाढविणे किंवा सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करून सवलतीच्या दरात इंधन उपलब्ध करणे, हे दोन पर्याय आहेत..रिक्षाचालक गेले अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे ग्राहकांना सेवा देत असून, वाढत्या महागाईत त्यांचे उत्पन्न मात्र कमी आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक म्हणून शासनाने त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा..शिष्टमंडळात बाबा इंदूलकर, सुभाष शेटे, विनोद शिंदे, राकेश गायकवाड, ईश्वर चन्नी, अविनाश दिंडे, राजेंद्र थोरावडे, विजय गायकवाड, मारुती पोवार, चंद्रकांत ओतारी, उदय इनामदार, जाफर मुजावर, संदीप पाटील, अरुण घोरपडे यांचा समावेश होता..दरम्यान, शहरातील ८० टक्के रिक्षा एलपीजीवर सुरू आहेत. फेब्रुवारीत एलपीजीचा दर प्रतिकिलो ४३ रुपये ८४ पैसे होता. तो आता ७९ रुपये ९५ पैसे झाला आहे. म्हणजेच त्यात ८० त ८५ टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, रिक्षा भाडे दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे रिक्षाचालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, असे चालकांतर्फे सांगण्यात आले.