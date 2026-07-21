Balumama Temple Scam : 15 हजारांची बकरी फक्त 5 हजार 500 रुपयांना! बाळूमामा देवस्थानात मेंढी पालनातून तब्बल 41 कोटींचा अपहार; बनावट दस्तावेज अन् पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न

गारगोटी/कोल्हापूर : बाळूमामा देवस्थानच्या देखरेखीखाली मेंढी पालनातून बकऱ्यांची विक्री केली जाते. पंधरा महिन्यांच्या कालावधीतील व्यवहारांच्या तपासणीत १५ हजार रुपये किमतीच्या बकऱ्याची विक्री केवळ पाच हजार ५०० रुपयांत झाल्याचे समोर (Goat sale fraud at Balumama Temple) आले. यातून जवळपास ४१ कोटींचा अपहार झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. तर, दहा ते बारा जमिनींच्या व्यवहारांमध्येही गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. गैरव्यवहारांची एकूण रक्कम ६० कोटींच्या घरात जात असल्याचे समोर आले. .बनावट कागदपत्रे व दस्त नोंद...जमीन खरेदी-विक्रीमध्येही बनावट कागदपत्रे बनविणे, खोटे दस्ताऐवज बनवणे, पुरावे नष्ट करण्याचे आरोप फिर्यादीमध्ये करण्यात आले आहे. भूदरगड पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असल्याने पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवला आहे..Sant Balumama Temple Scam : मोठी बातमी! संत बाळूमामा देवस्थानात तब्बल 60 कोटींचा घोटाळा; माजी प्रशासकासह देवस्थान समिती सचिवांवर गुन्हा दाखल, भाविकांमध्ये तीव्र संताप.गैरव्यवहाराच्या मुळापर्यंत जाणारआर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे, लेखापरीक्षण अहवाल आणि इतर पुरावे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आले आहेत. मुख्य संशयितांची नावे निष्पन्न असून इतर विश्वस्त, व्यवहारांतील व्यक्ती, व्यापारी, खरेदीदार यांच्याकडे चौकशी सुरू करण्यात येईल. गैरव्यवहारांच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी सखोल तपास करू, असे तपासी अधिकारी उपअधीक्षक सुवर्णा पत्की यांनी सांगितले..Ambabai Temple Kolhapur : 'अंबाबाई मंदिराला 15 दिवसांत 'प्राचीन'चा दर्जा द्या, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार'; सर्किट बेंचचा महत्त्वपूर्ण आदेश.श्रद्धेच्या ठिकाणी लूटसंत सद्गुरू बाळूमामांच्या चरणी भाविक आपल्या श्रद्धेपोटी, कष्टाच्या घामातून कमावलेला पैसा दानपेटीत अर्पण करतात. मात्र, अशा ठिकाणीच कोट्यवधींचा गैरव्यवहार समोर येणे ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे, अशी भाविकांची प्रतिक्रिया आहे.गुन्हा दाखल; मात्र अटक नाहीया आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असला, तरी या प्रकरणातील एकाही संशयिताला अद्याप अटक झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.