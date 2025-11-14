Kolhapur Farmer: मोठा खर्च, चांगले उत्पादन… तरीही बाजाराचा आधार नाही; बुबनाळच्या शेतकऱ्याची दोन एकर केळी बाग काही मिनिटांत झाली जमीनदोस्त

कुरुंदवाड: केळीचा दर घसरल्याने निराश झालेल्या बुबनाळ (ता. शिरोळ) येथील शेतकऱ्याने दोन एकरांतील उभ्या केळीच्या बागेवर रोटर फिरवला जगदीश कारदगे असे या शेतकऱ्याचे नाव असून, उत्पादन खर्च सोडाच, उलट केळी काढणी - वाहतुकीचाही खर्च अंगावर बसल्याने आपण हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. .दरम्यान, शिरोळ तालुक्यात केळी पीक मोठ्या प्रमाणात घेण्यात आले असून, दरात मोठी घसरण झाल्याने केळी उत्पादक हवालदिल झाल्याचे चित्र आहे. .Hingoli Banana Farmer : पैसे तर गेलेच, मेहनतीचा घामही वाया! केळीच्या लागवडीवर खर्च केला अडीच लाख, उत्पन्न निघाले ५५ हजारांचे....दरातील घसरणीमुळे अनेक केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी केळी काढली नसल्याने केळीच्या झाडावर पिकलेले घड पाहत बसायची वेळ आली आहे..बुबनाळसह परिसरात गेल्या वर्षी केळीची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली असून केळी पीक आता काढणीला आले आहे. जगदीश कारदगे या शेतकऱ्याने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात दोन एकरांत सुमारे तीन हजारांहून अधिक केळीची झाडे लावली होती. .Solapur Banana Market: केळीच्या दरात घसरण; २६ रुपये किलोचा दर ३ रुपयांवर, निर्यातदारांची बागांकडे पाठ; साेलापुरातील उत्पादकांचे हाल.त्यासाठी पूर्व मशागत, आंतर मशागत, केळी रोपे खरेदी शिवाय खते, औषधे व मजुरी यासाठी मोठा खर्च आला आहे. कारदगे यांनी यापूर्वीही केळी पीक घेतले असून, त्यात त्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळाले होते..त्यामुळे त्यांनी यंदा चांगला खर्च करून चांगले उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची केळीची बाग चांगली आली आहे. घडही चांगले पडले आहेत. दोन महिन्यांपासून पीक काढणीला आले आहे; मात्र तेव्हापासून दरात सुरू असलेली घसरण थांबायला तयार नाही. .श्रावण महिन्यात अठरा हजार रुपये टन इतका दर होता. तो सोळा, तेरा, बारा, आठ, पाच हजार असा घसरत केवळ दोन हजार रुपये प्रतिटन इतक्यावर येऊन ठेपला आहे. दरात सुधारणा होईल, या अपेक्षेने केळी उत्पादक कारदगे यांनी वाट पहिली, मात्र तशी शक्यता दिसत नसल्याने अखेर आज केळीची उभी बाग रोटरने काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला व काही मिनिटांत घडासह उभी बाग आडवी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.