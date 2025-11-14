कोल्हापूर

Kolhapur Farmer: मोठा खर्च, चांगले उत्पादन… तरीही बाजाराचा आधार नाही; बुबनाळच्या शेतकऱ्याची दोन एकर केळी बाग काही मिनिटांत झाली जमीनदोस्त

Banana Price Crash: खते, औषधे, मजुरी आणि मशागतीवर लाखो रुपये खर्च करूनही नफ्याची शक्यता नाही; दरातील सातत्यपूर्ण घसरण थांबत नसल्याने अनेक शेतकरी मानसिकदृष्ट्या त्रस्त.
सकाळ वृत्तसेवा
कुरुंदवाड: केळीचा दर घसरल्याने निराश झालेल्या बुबनाळ (ता. शिरोळ) येथील शेतकऱ्याने दोन एकरांतील उभ्या केळीच्या बागेवर रोटर फिरवला जगदीश कारदगे असे या शेतकऱ्याचे नाव असून, उत्पादन खर्च सोडाच, उलट केळी काढणी - वाहतुकीचाही खर्च अंगावर बसल्याने आपण हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

