Kagal Checkpoint Accident : कोल्हापूर -बेळगाव राष्ट्रीय महामार्गावर कागल सीमा तपासणी नाक्याजवळ भीषण अपघात, तीन दिवसात दुसरा अपघात

Kolhapur Belgaum Highway Accident : राष्ट्रीय महामार्गावर कागल सीमा तपासणी नाक्याजवळ पुन्हा एकदा भीषण अपघात घडला असून, ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला. शब्बीर हजरत देसाई (वय ५२, रा. हेर्ले) असे त्या व्यक्तीचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. दोन दिवसांपूर्वी सोनगे येथील तरुणाचा अपघात झाला होता, त्याच ठिकाणी आज हा अपघात झाला. तीन दिवसांत या ठिकाणी दोघांना जीव गमावावा लागला..हुक्केरी येथे नातेवाइकांचे निधन झाल्याने शब्बीर देसाई हे मामा महम्मद कादर खतीब (वय ७०) यांना घेऊन तिकडे चालले होते. राष्ट्रीय महामार्गावरी येथील सीमा तपासणी नाक्याजवळील धोकादायक वळणावर ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार शब्बीर देसाई हे ट्रकखाली सापडल्याने डोक्याला मार लागून ते जागीच ठार झाले. महम्मद खतीब हे बाजूला पडल्याने किरकोळ जखमी झाले. शब्बीर हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र भादोले (ता. हातकणंगले) येथे आरोग्य सेवक म्हणून कार्यरत होते..नाक्यावरील अधिकारी व पोलिस यांच्याशी नागरिकांची शाब्दिक बाचाबाची झाली. नागरिकांनी अधिकारी व पोलिसांना धारेवर धरले. वारंवार अपघात होत असूनही संबंधित प्रशासनाने ठोस उपाययोजना न केल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.शब्बीर देसाई हे अलीकडेच बदली होऊन जिल्ह्यात आले आहेत. या महिन्यांत ३ फेब्रुवारीला त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले आहे. शब्बीर यांच्या मागे पत्नी, मुलगा व मुलगी, आई असा परिवार आहे. या घटनेनंतर खवळलेल्या शिवसेनेच्या अजित मोडेकर, म्हाळू करीकट्टे आदी शिवसैनिकांनी महामार्गावरील बॅरॅकेडस् ढकलून बाजूला लावल्या. तसेच सीमा तपासणी नाक्याचा एक खोका उलटून टाकला..नुकसानभरपाईशिवाय मृतदेह घेणार नाहीचुकीच्या वाहतूक व्यवस्थेमुळे आमच्या माणसाचा जीव गेला आहे. याला सीमा नाका प्रशासन जबाबदार आहे. तीन दिवसांत याच ठिकाणी अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे नाका प्रशासनाने याची जबाबदारी घेऊन नुकसानभरपाई दिल्याशिवाय आम्ही मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका शब्बीर देसाई यांच्या नातेवाइकांनी व शिवसैनिकांनी घेतली होती. नातेवाइकांनी पोलिस स्थानकासमोर मोठी गर्दी केली होती. यावेळी शिवसेना उबाठा पक्षाचे कार्यकर्ते नाका कायमचा बंद करा, तीन दिवसांत दोघांचा जीव गेला आहे. त्यांच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपाई द्या; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा देत होते..काळ-वेळ एकवटली अन् देसाईंना घेऊन गेलीनियतीसमोर माणसाचा निर्धार आणि घरच्यांची काळजी असहाय्य ठरते, याची चटका लावणारी घटना कागल चेकपोस्ट नाक्याजवळ घडली. हेरले (ता. हातकणंगले) येथील शब्बीर हजरत देसाई (वय ५२) यांचा अपघाती मृत्यू झाला. ते हुक्केरी (ता. चिकोडी) येथे रक्षाविसर्जनसाठी दुचाकीवरून जाताना हा अपघात घडला.देसाई हे सेवाभावी, हसतमुख आणि रुग्णांशी जिव्हाळ्याचे नाते जोडणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून परिचित होते. तीन फेब्रुवारीला वडिलांचे निधन झाले होते. त्या धक्क्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न त्यांच्या कुटुंबीयांकडून सुरू असतानाच त्यांनी रजा संपण्यापूर्वी पाहुण्यांचे निधन झाल्याने तेथे जाऊन येण्याचा निर्णय घेतला. गुरुवारी कामावर हजर होण्यापूर्वी हुक्केरीला यावे, अशी त्यांची घाई होती. घरातील पत्नी, मुलगा, आई व भावाने 'आज नको, दोन दिवसांनी जाऊ' अशी विनंती केली..जावई व इतर पाहुण्यांनीही चारचाकीने जाण्याचा पर्याय सुचविला; परंतु कुणाचेही न ऐकता मामांना घेऊन निघाले. वाटेत कागल येथे आले असता त्यांची दुचाकी बंद पडली. गाडीवर बसलेल्या मामांनी 'एसटीने जाऊया किंवा परत फिरूया' असा आग्रह धरला. मुलाने फोनवरूनही परतण्याची आर्जवे केली, तरीही देसाई यांनी हट्ट सोडला नाही. अखेर काळ आणि वेळ एकत्र आलीच अन् त्यांना घेऊन गेली..