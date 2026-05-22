Hypnotism in Kolhapur : आधी संमोहित केलं, मग तब्बल 30 तोळे दागिने घेऊन पसार झाले; कोल्हापुरात बंगाली कारागिरासोबत धक्कादायक प्रकार, नेमकं घडलं काय?

कोल्हापूर : 'तुझी भरभराट होईल, तुझे कल्याण होणार आहे' असे सांगत बंगाली कारागीराला भुलवून त्याच्याजवळील ३० तोळे दागिने लुटल्याचा प्रकार काल सायंकाळी भाऊसिंगजी रोडवर (Bengali gold artisan robbed in Kolhapur) घडला. शुबोदीप समीर पात्रा (वय २०, रा. पानारी माळा, दुधाळी, मूळ रा. पश्चिम बंगाल) असे फसगत झालेल्या कारागिराचे नाव आहे. दोघा संशयितांनी आपल्याला संमोहित करून ही लूट केल्याची फिर्याद त्याने दिली आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयितांचा शोध सुरू केला आहे..याबाबत जुना राजवाडा पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : बंगाली कारागीर समीर पात्रा सतरा वर्षांपासून येथे राहण्यास आहेत. त्यांच्याकडे वीस कामगार आहेत. सराफांकडून येणाऱ्या सोन्याचे दागिने बनवून देण्याचे काम ते करतात. भेंडे गल्लीतील गणपती मंदिराजवळील दुकानात सोन्याचे साज देण्यासाठी शुबोदीप सायंकाळी सातच्या सुमारास आला होता. त्याला एका व्यक्तीने अडवून बाजूला नेले. तिथे थांबलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीने खिशातील वस्तू काढून शुबोदीपच्या हातात दिली..काय घडले?संशयितांनी शुबोदीपला भररस्त्यात अडवले. आजूबाजूने लोक जात असतानाही शुबोदीप संशयिताकडून मिळणाऱ्या सूचनांचे पालन करत असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमधून दिसले. काही वेळ बोलण्यात गुंतवून संशयिताने शुबोदीपची बॅग स्वतःकडे काढून घेतली. दागिन्यांची बॅग मिळाल्यानंतर त्यांनी शुबोदीपला पायी चालत पुढे जाण्यास सांगितले. यानंतर अवघ्या काही क्षणात भामटे पसार झाले..काही वेळाने शुबोदीपने स्वतः याची माहिती वडिलांना दिली. आपल्याला संमोहित करून हा प्रकार केल्याचे तो सांगत होता. जुना राजवाडा पोलिसांचे पथकही घटनास्थळी दाखल झाले. संशयितांनी काही अंतरावर जाऊन रिक्षा पकडल्याचे समजते.