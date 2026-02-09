कोल्हापूर

Kolhapur Youth : दुचाकीच्या ‘स्ट्रोक’ने भरतेय धडकी; सायलेन्सर बदलून दुचाकीस्वार उडवताहेत धुरळा

Bike Silencer Noise : कोल्हापुरातील रस्त्यांवर आता वाहनांचा वेगच नव्हे, तर आवाजही धोक्याची घंटा ठरत आहे. दुचाकींचे सायलेन्सर बदलून कर्णकर्कश ‘स्ट्रोक’ काढण्याचा तरुणाईचा फॅड नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत असून, शहरात ध्वनी दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रवीण देसाई

कोल्हापूर : वेगळे काय तरी करायचं, या फॅडने झपाटलेल्या तरुणाईने विशिष्ट कंपन्‍यांच्या
दुचाकींचे सायलेन्सर बदलून स्ट्रोक वाढवायला सुरुवात केली आहे. हा स्ट्रोक नागरिकांना धडकी भरवत आहे. अशी भरधाव दुचाकी जर शेजारून गेली तर अक्षरश: अंगाचा थरकाप उडत आहे.

