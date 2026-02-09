Kolhapur Youth : दुचाकीच्या ‘स्ट्रोक’ने भरतेय धडकी; सायलेन्सर बदलून दुचाकीस्वार उडवताहेत धुरळा

प्रवीण देसाईकोल्हापूर : वेगळे काय तरी करायचं, या फॅडने झपाटलेल्या तरुणाईने विशिष्ट कंपन्यांच्या दुचाकींचे सायलेन्सर बदलून स्ट्रोक वाढवायला सुरुवात केली आहे. हा स्ट्रोक नागरिकांना धडकी भरवत आहे. अशी भरधाव दुचाकी जर शेजारून गेली तर अक्षरश: अंगाचा थरकाप उडत आहे. .कानात वारं शिरल्यासारखा बेभानपणे दुचाकी मारणाऱ्या तरुणांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यावर वेळीच कारवाई झाली नाही तर ज्वर आणखी वेगाने पसरायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे अशा बेधुंद तरुणांवर पोलिसांनी कारवाई करण्याची गरज आहे..Kolhapur Vehicles : १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या २३ हजार वाहनांची पुनर्तपासणी; विनातपासणी फिरणाऱ्या वाहनांवर कारवाई कधी? .अलीकडे दुचाकीच्या मॉडिफिकेशनच्या नावाखाली सायलेन्सर बदलून स्ट्रोक वाढविण्याचा नाद तरुणांमध्ये वाढू लागला आहे; परंतु हा स्ट्रोक मानवी आरोग्यास धोकादायक ठरत आहे. शहरातील प्रमुख बाजारपेठांमधील दुकानांमधून इंदोरी, मध्य प्रदेशी अशा विविध प्रकारच्या सायलेन्सरची विक्री होते. त्याचबरोबर काही दुचाकी मेस्त्रीही अशा प्रकारच्या मोठ्या आवाजांचे सायलेन्सर बसवून देण्याचे काम करतात..सायलेन्सरचा आवाज कानाला झिणझिण्या आणणारा व हृदयाची धडकी भरविणारा आहे. विशिष्ट कंपनीची दुचाकी सुरू असतानाच अचानक बटन दाबून ती बंद केल्यावर फटाक्यासारखा आवाज येतो. .Sangli Noise Pollution : कर्कश आवाज, वेग आणि बेदरकारपणा; तासगावच्या रस्त्यांवर धोक्याची घंटा.याची नशाच जणू या बुलेटस्वार व स्पोर्टस् बाईकस्वारांना झाली आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडून दिवसेंदिवस हे फटाक्यासारखा आवाज काढून जनतेला एकप्रकारे त्रास देण्याचे प्रमाण वाढत चालल्याचे दिसत आहे. यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळेच आमचे कोण काय बिघडवितो, अशा आविर्भावात दिवस-रात्र न पाहता कधीही हे बुलेटस्वार व स्पोर्टस् बाईकस्वार तराट फिरत असल्याचे चित्र आहे. .या बेधुंद दुचाकीस्वारांसह सायलेन्सर बदलणाऱ्यांवर, सायलेन्सरची विक्री करणारी दुकाने यांच्यावर कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुचाकींचे सायलेन्सर बदलून नागरिकांना त्रास होईल, असे वर्तन करणाऱ्यांविरोधात पुन्हा विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. यामध्ये सायलेन्सर बदलून भरधाव दुचाकी चालविणाऱ्यांवर, मोठ्या प्रमाणात आवाज करणाऱ्या स्पोर्टस् बाईकस्वारांवर, दुचाकीवरून मोबाईलवर बोलणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. ही मोहीम पोलिसांना घेऊन संयुक्तपणे केली जाणार आहे.- नंदकुमार मोरे, पोलिस निरीक्षक, शहर पोलिस वाहतूक नियंत्रण शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.