Kolhapur: अतिक्रमणांवरून बिंदू चौकात तलवार हल्ले पाच जखमी; दोन गट भिडले, दगडफेक झाल्याने एकच धावपळ

कोल्हापूर: बिंदू चौक बडी मशिदीसमोरील अतिक्रमणांवरून आज सायंकाळी सहाच्या दरम्यान तेथील दोन गटांमध्ये घुमसत असलेल्या वादाचे आज राड्यात रूपांतर झाले. तलवार आणि एडक्याने एकमेकांवर हल्ले झाले. त्यात पाच जखमी झाले. दोन्ही बाजूंनी दगडफेकही झाली. .एकच गोंधळ उडाला. ऐन गर्दीच्यावेळी झालेल्या या प्रकारामुळे एकच पळापळ झाली. या राड्यात शाहरूख उमरखय्याम बारगीर (वय ३०), उमरखय्याम बालेचांद बारगीर (५५) या पिता-पुत्रांसह दुसऱ्या गटातील समशेर शिराज नुराणी (४२), इकबाल शिराज नुराणी (४१) व अक्रम शौकत शिकलगार (४३, सर्व रा. गंजी गल्ली परिसर) जखमी झाले..Sharad Pawar: सोनम वांगचुकांना ताब्यात घेताच शरद पवारांचा केंद्रावर घणाघात; 'हा उद्दामपणा, आंदोलन दडपता येणार नाही'.त्यांना सीपीआरमध्ये दाखल केले आहे. याबाबत लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः गंजी गल्ली, बडी मशीद परिसरात खाद्यपदार्थ विक्रीच्या गाड्या मोठ्या संख्येने उभ्या असतात. दररोज सायंकाळी तेथे ग्राहकांची गर्दी होते. यामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीबाबत काहींच्या तक्रारी होत्या. अतिक्रमणाबाबत हॉटेल व लॉजिंग व्यावसायिक इकबाल नुराणी यांनी सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका कोल्हापूर : बिंदू चौकातील बडी मशीदसमोर तलवार हल्ला होताच परिसरातील सर्व दुकाने आणि अन्य व्यवसाय पटापट बंद झाले. तेथे काही काळ तणाव होता..आक्रम शिकलगारदाखल केली आहे. यामुळे त्यांच्यावर काही खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचा रोष होता. महापालिकेनेही याचिकेची दखल घेत दोन दिवसांपासून बोळातील अतिक्रमणे काढण्यास सुरुवात केली. यामुळे चिकन विक्रेते शाहरूख बारगीर तसेच इतर काही विक्रेतेही नुराणी यांच्यावर चिडून होते. आज सायंकाळी अतिक्रमणाबाबतचा वाद उफाळून आला. दोन गट समोरासमोर आल्याने तणाव निर्माण झाला. आक्रमक जमावाने दगडफेक सुरू केल्याने एकच धावपळ उडाली. लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक किरण लोंढे, उपनिरीक्षक विठ्ठल जाधव यांच्यासह पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. याप्रकरणी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते..Satara: दहिवडीत सभापतींचं घर फोडलं; ११ तोळे सोने, अर्धा किलो चांदीसह लाखोंची रोकड लंपास.व्यवसाय झटपट बंद दगडफेक सुरू होताच परिसरातील विक्रेत्यांनी आपले व्यवसाय झटपट बंद केले. दोन गट हत्यारांसह अंगावर धावून गेल्याने आरडाओरड सुरू होती. काही ज्येष्ठांनी चौघा जखमींना बाजूला घेत रुग्णालयात दाखल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.