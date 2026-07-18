कोल्हापूर

Kolhapur: अतिक्रमणांवरून बिंदू चौकात तलवार हल्ले पाच जखमी; दोन गट भिडले, दगडफेक झाल्याने एकच धावपळ

Sword Attack Erupts Over Encroachment Dispute: कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात अतिक्रमणाच्या वादातून दोन गट आमनेसामने येत तलवार हल्ला आणि दगडफेक झाली.
Kolhapur

Kolhapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: बिंदू चौक बडी मशिदीसमोरील अतिक्रमणांवरून आज सायंकाळी सहाच्या दरम्यान तेथील दोन गटांमध्ये घुमसत असलेल्या वादाचे आज राड्यात रूपांतर झाले. तलवार आणि एडक्याने एकमेकांवर हल्ले झाले. त्यात पाच जखमी झाले. दोन्ही बाजूंनी दगडफेकही झाली.

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