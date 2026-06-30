Kolhapur BJP Corporator : कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? भाजपच्या रिंकू देसाईंचे नगरसेवकपद धोक्यात आल्याच्या वृत्ताने खळबळ; नेमकं काय घडलं?

कोल्हापूर : महापालिकेतील भाजपचे नगरसेवक विजयसिंह ऊर्फ रिंकू देसाई यांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले (Rinku Desai caste certificate controversy) आहे. जात पडताळणी समितीचा अधिकृत निर्णय मिळालेला नाही, तो विरोधात आला असेल तर न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय नाही, असे देसाई यांनी सांगितले..देसाई यांनी प्रभाग क्रमांक ९ मधून नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून भाजपकडून महापालिकेची निवडणूक लढविली होती. त्यासाठी त्यांनी कुणबी जातीचा दाखला सादर केला होता. त्यावेळी जात पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाचे टोकन जोडले होते..Gokul Election : 'संचालक मंडळात भाजपच मोठा भाऊ असेल', खासदार महाडिकांचे मंत्री मुश्रीफांना प्रत्युत्तर; महाडिक-नरके एकाच गाडीतून आल्याने चर्चांना उधाण.निकालानंतर सहा महिन्यांत जात पडताळणी करून घेण्याची मुदत होती. त्यानुसार १६ जूनला सुनावणी झाली होती. त्याचा निकाल आज समितीने दिला असून, त्यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरल्याचे समजते. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले आहे..Shahu Mill Kolhapur : कोल्हापुरातील ऐतिहासिक शाहू मिलचे अस्तित्व धोक्यात! छत कोसळले, भिंती ढासळल्या; प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काय झाले?.त्यांच्याविरोधातील कॉंग्रेसचे उमेदवार नंदकुमार पिसे यांनी तक्रार केली होती. देसाई यांचा दाखला अवैध ठरल्याचे दिवसभर व्हायरल झाले. दरम्यान, नगरसेवक विजयसिंह देसाई म्हणाले, ‘योग्य कागदपत्रे, पुरावे दिले आहेत. अधिकृत निकाल मिळालेला नाही. दाखला अवैध ठरला असल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.