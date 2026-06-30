कोल्हापूर

Kolhapur BJP Corporator : कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? भाजपच्या रिंकू देसाईंचे नगरसेवकपद धोक्यात आल्याच्या वृत्ताने खळबळ; नेमकं काय घडलं?

BJP Corporator Rinku Desai Faces Caste Validity Challenge : भाजपचे नगरसेवक रिंकू देसाई यांच्याविरोधात कॉंग्रेसचे उमेदवार नंदकुमार पिसे यांनी तक्रार केली होती.
Will Rinku Desai lose his corporator post?

Will Rinku Desai lose his corporator post?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : महापालिकेतील भाजपचे नगरसेवक विजयसिंह ऊर्फ रिंकू देसाई यांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले (Rinku Desai caste certificate controversy) आहे. जात पडताळणी समितीचा अधिकृत निर्णय मिळालेला नाही, तो विरोधात आला असेल तर न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय नाही, असे देसाई यांनी सांगितले.

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