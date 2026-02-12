कोल्हापूर : केवळ हजार रुपयांसाठी लाचेसाठी सरकारी नोकरी धोक्यात घातली जात आहे. दोन महिन्यात चौघे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या(एसीबी) जाळ्यात अडकले. तेही हजार, तीन हजारांची लाच घेताना. तीन वर्षांत वर्ग एकचेही अधिकारी लाच घेताना एसीबीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. हक्काची सरकारी नोकरी किरकोळ पैशांच्या हव्यासापोटी धोक्यात घेतली जात आहे..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जते. सरकारी कार्यालयात ‘मी लाच घेणार नाही, भ्रष्टाचार करणार नसल्या’ची शपथ घेतली जाते. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात लाच मागितल्यास कशी तक्रार करावी याचे फलक आहेत. लाच घेणाऱ्यांची माहिती देण्यासाठीही वेगवगेळे नंबर आहेत. .Talathi Bribery Caught : पंचायत समितीच्या उमेदवारी अर्जासाठी दोनशे रुपयांची मागणी, लाचखोर तलाठ्याचा 'करेक्ट कार्यक्रम'.लाच देताना छापा पडल्यानंतर संबंधितांचे काम करून देण्याची जबाबदारी ‘एसीबी’ची असते. त्यामुळे लाच घेताना कोणालाही सहज पकडून देणे सोपे झाले आहे. शासकीय आकडेवारी पाहता वर्षात किमान २८-४० जण एसीबीच्या जाळ्यात अडकत आहेत. .जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर भूमापन कार्यालय अशा ठिकाणी छापे पडले आहेत. छाप्यानंतर संबंधितांना मोठा पश्चाताप होतो. इतरवेळी उजळ चेहऱ्याने सरकारी नोकरीत मिरवणाऱ्यांना चेहरा लपविण्याची वेळ येते. .ACB Raid In Kolhapur : नगर घडवण्याऐवजी नगराची वाट लावणाऱ्या अधिकाऱ्यावर लाचलुचपत विभागाची कारवाई, कोल्हापुरातील घटना.मोठ्या प्रमाणात बदनामी होते. छापा पडल्यानंतर तातडीने राहत्या घराची आणि अन्य ठिकाणी असलेल्या मालमत्तेचीही झडती घेतली जाते. त्याचा फटका कुटुंबीयांनाही बसतो. उजळ माथ्याने फिरताना अनेकांचे टोमणे ऐकावे लागतात..सरकारी नोकरी पाहिजे म्हणून अनेक प्रयत्न करावे लागतात. परीक्षा, मुलाखत द्याव्या लागतात. अनेक वेळा लग्न ठरवताना सरकारी नोकरी असेल, तर काही प्रमाणात ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ दिला जातो. शासकीय नोकरीत इतकी ताकद आहे. तरीही केवळ हजार, दोन, हजारांच्या हव्यासापोटी सरकारी नोकरी धोक्यात घातली जात असल्याचे दिसत आहे. .कोणतेही शासकीय काम करण्यासाठी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, खासगी व्यक्ती लाच स्वरूपात पैसे मागत असल्यास किंवा स्वीकारत असल्यास त्याची तक्रार शनिवार पेठ येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करावी. तक्रार देण्यासाठी मोबाईल क्रमांक आणि लॅण्डलाईन फोनचेही क्रमांक उपलब्ध आहेत. तक्रार देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल.- वैष्णवी पाटील, पोलिस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग.वर्ष गुन्हे दाखल एकूण संशयित आरोपी२०२४ २३ ३३२०२५ २० २८२०२६ आजअखेर ४ ४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.