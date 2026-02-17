Kolhapur Wells : ब्रिटिश काळात अकरा हजारांवर विहिरी; पोलिटिकल सुपरिटेंडंट ग्रॅहॅम यांचा १९५४ मधील सांख्यिकी अहवाल

कोल्हापूर : ब्रिटिश राजवटीत कोल्हापूरमध्ये पाण्याबाबतची स्थिती कशी होती? याचा नेमका आढावा तत्कालीन पोलिटिकल सुपरिटेंडंट असलेल्या मेजर डी. सी. ग्रॅहॅम यांनी घेतला होता. त्यांनी १९५४ मध्ये लिहिलेल्या सांख्यिकी अहवालात अनेक मुद्दे नोंदवून करवीर संस्थानातील जलाशयाच्या वापराचे महत्त्व स्पष्ट केले होते..ग्रॅहॅम यांच्या अहवालानुसार त्यावेळी पंचगंगेच्या पात्राची रुंदी ५७७ फूट आणि खोली ४० फूट असून, करवीर, कसबा बावडा आणि शिये येथून नदी ओलांडण्यासाठी नावेचा वापर करीत असल्याचे म्हटले आहे. .Pimpri Water Shortage : तापमान अन् पाण्याच्या मागणीतही वाढ; शहरातील स्थिती पाहता पाणी जपून वापरण्याची आवश्यकता.संस्थानातील १०० ते ८०० यार्ड अंतराचे बंधारे असलेले १९७ तलाव हे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देतात, तर ११,९०८ विहिरीही पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यासाठी उपलब्ध आहेत, असे नोंदवले आहे..या विहिरी फक्त १० ते ४० फूट खोलीवर पाणी असणाऱ्या होत्या आणि त्यातून बादली व जनावराने ओढली जाणारी मोट वापरून पाणी काढले जात असल्याचे म्हटले आहे. त्यावरून भूगर्भातील पाण्याची पातळी किती उत्तम होती हे दिसून येते..Ichlkaranji Panchganga : पंचगंगा आटतेय, जलपर्णी फोफावतेय! इचलकरंजीसमोर पाणी संकटाचे सावट.अलीकडे विजेचा पंप वापरून गरजेपेक्षा जास्त उपसा केला जात आहे. तुलनेने भूजल पुनर्भरण मात्र केले जात नाही. नदी व ओढ्याच्या लगत असलेल्या सपाट प्रदेशात काही चर (ट्रेंच) काढले असल्याने त्या परिसरातील विहिरींची पाणी पातळी वाढते. .विहिरी, तलावांच्या पाणलोट भागात चरी खोदल्या, नाल्यामधील गाळ व अडथळे काढले, तर विहिरींची पाणी पातळी वाढू शकते, असा सल्ला ग्रॅहॅमने दिलेला दिसतो. रंकाळा तलाव १२,६१२ फूट (अडीच मैल) घेराचा असून, तो मानवनिर्मित आहे..येथील पाण्याने १०३ बिघा जमीन भिजते. गंडरादित्य काळात ३६० बस्त्या व मंदिर बांधण्यासाठी रंकाळा तलाव परिसरातून दगड काढला. त्या खाणीमध्ये भूकंप झाल्याने तिथे पाणी आल्याचे ग्रॅहॅमने नोंद केले आहे. .खंदकातील पाण्याचाही उल्लेखअहवालात शहराभोवती असलेल्या खंदकातील पाण्याचा उल्लेख येतो. रंकाळा, पद्माळा, वरुणतीर्थमधील पाणी शेतीसाठी आणि छत्रपतींच्या बागांसाठी दिले जात होते. त्या दरम्यान खासबाग, बेलबाग, नारळबाग, सुसरबाग, सरकारी बाग, शेरीबाग, तुतूची बाग अशा बागा (बागायत शेती) होत्या. बागांना पाणी वापरून काही पाणी परिसरातील लोकांच्या वापरासाठी दिले जात होते. उर्वरित लोक नदीतून पाणी घेत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.