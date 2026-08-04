Kolhapur Crime News : दिराकडून वहिनीचा कोल्हापुरात खून हातोड्याने डोक्यात घाव, हल्लेखोर पसार

Kolhapur Latest Crime News : सरनोबतवाडी (ता. करवीर) येथे आज दिराने हातोड्याने हल्ला करून वहिनीचा खून केला. हा प्रकार सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडला. रुक्मिणी धर्मेंद्र साहणी (वय २४, मूळ रा. बेलौहा, संत कबीरनगर, उत्तर प्रदेश, सध्या रा. मणेरमाळ, उचगाव) असे मृत महिलेचे नाव आहे. हल्ल्यानंतर संशयित श्रीमधर बसंत साहणी (रा. महालक्ष्मी कॉलनी, सरनोबतवाडी, ता. करवीर) फरार झाला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धर्मेंद्रकुमार बसंत साहणी फरशी फिटिंगचे काम करतो. त्याचा भाऊ श्रीमधर सरनोबतवाडीत भाडेकरू म्हणून राहतो. साहणी कुटुंबीय फरशी बसविण्याची कामे करत येथे स्थायिक झाले आहेत. .सायंकाळी धर्मेंद्रकुमार कणेरी मठ परिसरात कामानिमित्त गेला होता. त्यावेळी त्याची पत्नी रुक्मिणी ही घरी होती. त्यावेळी दोघांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर श्रीमधरने घराच्या दारातच रुक्मिणी हिच्या डोक्यात हातोडीने वार केले. त्यामुळे रुक्मिणी गंभीर जखमी झाली..Kolhapur News: गर्भपाताचं रॅकेट! कमिशनसाठी होमगार्ड महिला, गवंडी बनले एजंट; रिक्षातून ४-५ गर्भवतींना पाठवायचे.हल्ल्यानंतर श्रीमधर घटनास्थळावरून पळून गेला. स्थानिकांनी पोलिसांच्या मदतीने रुक्मिणी हिला सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले; परंतु उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. गांधीनगरचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अतुल कदम अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.