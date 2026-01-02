Accident Inside Story : बस थांब्याजवळ शेकोटी करून उभे राहिले अन्‌ तिघांच्या आयुष्य क्षणात संपले... एकाच वेळी तीन कुटुंब उद्ध्वस्त

Kolhapur Tragic Incident : कोणी कामानिमित्त कराडला जाण्यासाठी बसच्या प्रतीक्षेत... कोणी काही वेळ थांबून पुढे जाण्याआधी शेकोटीजवळ आलेला... काही मिनिटांच्या ओळखीतून चौघे एकमेकांची विचारपूस करीत होते... इतक्यात त्यांचा काळ बनून आलेल्या मोटारीने चौघांना फरफटत नेले. तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चौथा मृत्यूशी झूंज देत आहे. आज सकाळी तावडे हॉटेल चौकात झालेला अपघात पाहून बाजूने जाणारा प्रत्येकजण हळहळला. काही वेळासाठी शेकोटीला थांबलेल्या तिघांना जीवाला मुकावे लागले. .गांधीनगरात राहणारे दिलीप पवार जनरेटर खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतात. तसेच मोटार रिवायडिंगचीही कामे करत होते. बारामती येथे जाण्यासाठी आज पहाटे ते तावडे हॉटेल चौकात पोहोचले. या चौकात काहीजण बसच्या प्रतीक्षेत थांबल्याचे दिसले. चार-पाच जणांनी सहज एकत्रितपणे शेकोटी पेटविण्याचे ठरवून साहित्य जमवले. पहाटेच्या सुमारास थंडीपासून बचावासाठी चौघे शेकोटीभोवती बसले. याचवेळी सांगलीतील आटपाडीत राहणारे सुधीर कांबळेही चौकात पोहोचले. चार दिवस निगडेवाडीत पत्नी, मुलांसोबत राहण्यास आलेले कांबळे सासरवाडीतून आपल्या गावी जाणार होते. थंडी असल्याने तेदेखील येथील शेकोटीजवळ थांबले होते..मध्य प्रदेशातील रहिवासी असलेला विनयसिंग गौंड हा किरकोळ कामे करत होता. तोही कामाच्या शोधात कोल्हापुरात आल्याचा अंदाज आहे. तो विवाहीत असून, त्याच्या मागे पत्नी, मुलगा असा परिवार आहे. त्याच्या कुटुंबीयांशी पोलिसांनी संपर्क केला. शेकोटीला बसलेला चौथा व्यक्ती नवल शेळके मेंढपाळ आहे. तो कागलहून तावडे हॉटेल चौकात पोहोचला. पुढील कामाला जाण्याआधी त्यांनीही शेकोटीला थांबण्याचा विचार करून काही वेळ येथेच घालवला. अपघातात तो गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Kolhapur Road Accident : नववर्षाची पहाट भीषण अपघाताने, कोल्हापुरात भरधाव इनोव्हाने चिरडल्याने तिघांचा जागीच मृत्यू.पहाटे चारला बंदोबस्ताचा समारोप...शहरातील सर्वच पोलिस ठाण्यांकडून २२ ठिकाणी नाकाबंदीद्वारे वाहनांची तपासणी करण्यात आली. पहाटे चारच्या सुमारास वर्दळ कमी झाल्याने ताराराणी चौकात बंदोबस्ताचा समारोप करण्यात आला. पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ताही यावेळी उपस्थित होते. बंदोबस्त संपवून पोलिस घरी परतले असतानाच तावडे हॉटेल चौकातील भीषण अपघाताची माहिती मिळाली. अवघ्या तासाभराच्या विश्रांतीनंतर शाहूपुरीचे पोलिस पुन्हा जखमींच्या मदतीला धावले..बेसावध असल्याने घात...शेकोटीभोवती बसलेले चौघेही बेसावध होते. एखादी मोटार रस्ता सोडून इतक्या बाजूला येईल, असे कोणाच्याच ध्यानीमनी नव्हते. पण, त्यांचा काळ बनून आलेली ही मोटार शेकोटीतच शिरली. चौघांचेही लक्ष शेकोटीकडे असल्याने जागेवरून बाजूला जाण्यासाठी कोणालाच वेळ मिळाला नाही. मृत दिलीप पवार यांच्या मागे पत्नी, तीन मुली, मुलगा असा परिवार आहे..मोटार जागेवरच फिरली...शेकोटीभोवती बसून काही गप्पा सुरू असतानाच कोल्हापुरातून कराडकडे निघालेल्या मोटारीवरील चालक मुकेश आहिरे याचा मोटारीवरील ताबा सुटला. रस्ता सोडून तो बाजूला थांबलेल्या या शेकोटीच्या दिशेने गेला. धडक इतकी जोरदार होती की, महामार्गाच्या दिशेने चाललेली मोटार जागेवर फिरली. तिचे तोंड पुन्हा कोल्हापूरच्या दिशेने फिरले. पण, त्याने दिलेल्या धडकेत तिघांना जीव गमवावा लागला. हाच बसथांबा तिघांच्या आयुष्यातील शेवटचा थांबा ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.