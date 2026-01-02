कोल्हापूर

Accident Inside Story : बस थांब्याजवळ शेकोटी करून उभे राहिले अन्‌ तिघांच्या आयुष्य क्षणात संपले... एकाच वेळी तीन कुटुंब उद्ध्वस्त

Kolhapur Road Accident : बस थांब्याजवळ शेकोटी करून उभे असलेले तिघे अपघातात ठार झाले. या भीषण घटनेमुळे एकाच वेळी तीन कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Tragic Incident : कोणी कामानिमित्त कराडला जाण्यासाठी बसच्या प्रतीक्षेत... कोणी काही वेळ थांबून पुढे जाण्याआधी शेकोटीजवळ आलेला... काही मिनिटांच्या ओळखीतून चौघे एकमेकांची विचारपूस करीत होते... इतक्यात त्यांचा काळ बनून आलेल्या मोटारीने चौघांना फरफटत नेले. तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चौथा मृत्यूशी झूंज देत आहे. आज सकाळी तावडे हॉटेल चौकात झालेला अपघात पाहून बाजूने जाणारा प्रत्येकजण हळहळला. काही वेळासाठी शेकोटीला थांबलेल्या तिघांना जीवाला मुकावे लागले.

