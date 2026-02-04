Kolhapur Cancer : दोन वर्षांत साडेसहा हजार कर्करोग रुग्णांवर उपचार; जनआरोग्य योजनेचा मोठा दिलासा

कोल्हापूर : दोन वर्षांत जिल्ह्यातील ६ हजार ५५७ कर्करोग रुग्णांवर उपचारासाठी ७ कोटी १७ लाख रुपयांची बिले महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून आदा केली आहेत. त्यामुळे कर्करोग रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..बदलत्या जीवनशैलीमुळे कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. अनेकांना लक्षणे दिसूनही उपचार खर्चाच्या भीतीमुळे किंवा दुर्लक्षामुळे उपचार टाळले जातात. परिणामी कर्करोग गंभीर अवस्थेत पोहोचतो आणि काहीवेळा उपचार यशस्वी ठरत नाहीत. .World Cancer Day Special : कर्करोग रुग्णसंख्येसोबतच उपचार केंद्रांमध्येही वाढ.मात्र, लक्षणे दिसताच वेळेवर उपचार व गरजेनुसार शस्त्रक्रिया केल्यास कर्करोग शंभर टक्के बरा होऊ शकतो. यासाठी होणारा खर्चही महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून भागविला जात आहे..कोल्हापूरमध्ये बहुविध उपचार सुविधा तसेच विविध वैद्यकीय विशेषतज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. मल्टिस्पेशालिटी सेवा देणारी अनेक रुग्णालये येथे कार्यरत आहेत. त्यामुळे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तसेच कर्नाटक सीमाभागातील रुग्ण मोठ्या संख्येने उपचारासाठी कोल्हापूरमध्ये येतात..Cancer Care : कर्करोग रुग्णांना अर्थसंकल्पाची साथ.त्यामध्ये कर्करोग रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे. मौखिक कर्करोग, स्तनाचा कर्करोग, फुप्फुसाचा कर्करोग यांसह १२ हून अधिक प्रकारच्या कर्करोगांवर कोल्हापूरमध्ये उपचार केले जात आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सीपीआर रुग्णालयात कर्करोग उपचाराची स्वतंत्र व्यवस्था आहे. .याशिवाय ३८ खासगी रुग्णालयांतूनही कर्करोगावर उपचार सेवा दिली जात आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून सर्वसामान्य रुग्णांना कर्करोग तपासणी, शस्त्रक्रिया व उपचार मोफत दिले जात आहेत. कर्करोगाच्या गांभीर्यानुसार रुग्णांना १० ते २५ दिवसांपर्यंत रुग्णालयात दाखल राहावे लागते. या काळातील उपचार खर्च साधारण २५ हजार ते ८० हजार रुपयांपर्यंत होतो. मात्र, हा संपूर्ण खर्च संबंधित रुग्णालयांना योजनेतून आदा करण्यात येतो. .कोल्हापूरमध्ये ५३ हून अधिक रुग्णालयांत महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून विविध आजारांवर उपचार सेवा उपलब्ध आहे. त्यापैकी ३८ रुग्णालयांत कर्करोग निदान व उपचार सेवा दिली जाते. या सुविधांमुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत रुग्णांनाही कर्करोगासारख्या गंभीर आजारावर वेळेवर उपचार घेणे शक्य झाले आहे. .आधार कार्ड, रेशन कार्ड व उत्पन्नाचा दाखला या कागदपत्रांच्या आधारे या योजनेचा लाभ घेता येतो. कोल्हापुरातील शासकीय व खासगी रुग्णालयांत कर्करोगावर प्रभावी उपचार सेवा दिली जात आहे. पैसे नाहीत म्हणून कोणताही रुग्ण उपचारापासून वंचित राहू नये, यासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबवली जाते..आवश्यक कागदपत्रांसह योजनेअंतर्गत उपचार देणाऱ्या रुग्णालयात रुग्ण उपचार घेऊ शकतात. योजनेत समावेशासाठी आरोग्य मित्र मार्गदर्शन करतात. कर्करोग रुग्णांनी वेळेवर उपचार घेतल्यास आजारातून बरे होणे अधिक सुलभ होते.- डॉ. राहुल खोलखुंबे, जिल्हा समन्वयक, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना कोल्हापुरात कर्करोग.रुग्णांना योजनेतून मिळालेल्या सुविधाशासकीय रुग्णालयांत प्राथमिक तपासणी व निदानशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्न रुग्णालयांत कर्करोग शस्त्रक्रियाखासगी रुग्णालयांत बायोप्सी, सिटी स्कॅन, एमआरआयद्वारे निदानकेमोथेरपी व डे-केअर किमोथेरपी सुविधायोजनेतील खासगी रुग्णालयांत रेडिएशन थेरपीकर्करोग सल्ला व फॉलोअप क्लिनिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.