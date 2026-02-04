कोल्हापूर

Kolhapur Cancer : दोन वर्षांत साडेसहा हजार कर्करोग रुग्णांवर उपचार; जनआरोग्य योजनेचा मोठा दिलासा

Medical Treatment : बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढणाऱ्या कर्करोगाच्या संकटात कोल्हापूर जिल्ह्यातील रुग्णांसाठी दिलासादायक चित्र समोर आले आहे. केवळ दोन वर्षांत साडेसहा हजारांहून अधिक कर्करोग रुग्णांवर उपचार करण्यात आले.
Cancer patients receiving treatment under the Mahatma Phule Jan Arogya Yojana in Kolhapur.

Cancer patients receiving treatment under the Mahatma Phule Jan Arogya Yojana in Kolhapur.

sakal

सकाळ वृत्तसेवाशिवाजी यादव -सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : दोन वर्षांत जिल्ह्यातील ६ हजार ५५७ कर्करोग रुग्णांवर उपचारासाठी ७ कोटी १७ लाख रुपयांची बिले महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून आदा केली आहेत. त्यामुळे कर्करोग रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Cancer
Health Department
Prostate Cancer
cancer survivers day
Cancer Patients
health department examination
health department maharashtra
cancer patients refuse
World Cancer Day
health
Cancer Symptoms
Healthcare
Cancer Treatment

Related Stories

No stories found.