कोल्हापूर

कोल्हापुरात भरधाव कारची रस्त्याच्या बाजूने चालणाऱ्या महिलेसह शाळकरी मुलाला जोराची धडक; घटनेचा थरारक VIDEO सीसीटीव्हीत कैद

Kolhapur Phulewadi Ring Road Accident : रिंगरोडवर वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे वारंवार अपघाताच्या घटना घडत असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
Kolhapur Car Accident

Kolhapur Car Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : शहरातील फुलेवाडी रिंगरोडवरील बोंद्रेनगर परिसरात एका भरधाव कारने रस्त्याच्या कडेला चालणाऱ्या महिला आणि शाळकरी मुलाला जोरदार (Kolhapur Car Accident) धडक दिली. या भीषण अपघातात महिला गंभीर जखमी झाली असून मुलगा किरकोळ जखमी झाला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
student
police case
accident case
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com