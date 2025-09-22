कोल्हापुरात भरधाव कारची रस्त्याच्या बाजूने चालणाऱ्या महिलेसह शाळकरी मुलाला जोराची धडक; घटनेचा थरारक VIDEO सीसीटीव्हीत कैद

कोल्हापूर : शहरातील फुलेवाडी रिंगरोडवरील बोंद्रेनगर परिसरात एका भरधाव कारने रस्त्याच्या कडेला चालणाऱ्या महिला आणि शाळकरी मुलाला जोरदार (Kolhapur Car Accident) धडक दिली. या भीषण अपघातात महिला गंभीर जखमी झाली असून मुलगा किरकोळ जखमी झाला आहे..अपघाताचा व्हिडिओ सीसीटीव्हीत कैदघटनेचा थरारक व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. त्यामध्ये महिला आणि मुलगा रस्त्याच्या बाजूने चालत असताना अचानक एका भरधाव कारने (Kolhapur Phulewadi Ring Road Accident) त्यांना धडक दिल्याचे दिसून येते. धडक एवढी जोरदार होती, की महिला हवेत उडाल्याचे स्पष्टपणे दिसते..तात्काळ मदतीसाठी धावले नागरिकधडक बसताच परिसरातील नागरिक तात्काळ घटनास्थळी धावले. जखमी महिलेला तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. मुलाला किरकोळ दुखापत झाल्याचे प्राथमिक माहितीत समोर आले आहे. दरम्यान, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे अपघातग्रस्त कारची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. चालकाचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी मोहीम सुरू केली आहे..Buldhana : गर्भवती पत्नीला भेटण्यासाठी सासरी जायला निघाला अन् वाटेतच काळानं घाला घातला; 30 वर्षीय व्हिडिओ एडिटरचा अपघातात दुर्दैवी अंत.परिसरात भीतीचं वातावरणया घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. रिंगरोडवर वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे वारंवार अपघाताच्या घटना घडत असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.