Cashew Stolen Kolhapur : सीसीटीव्हीची वायर उंदराने कुरतडली; तेवढ्यात चोरट्यांनी चटका केला, लाखो रुपयांचा काजू चोरला अन्...

CCTV Camera Failed Kolhapur : सीसीटीव्हीची वायर उंदराने कुरतडल्याचा फायदा घेऊन चोरट्यांनी रात्रीच्या सुमारास काजूने भरलेली २० पोती चोरून नेल्याची घटना पास्टेवाडी (ता. आजरा) येथे घडली. याबाबतची फिर्याद काजू व्यावसायिक प्रकाश निवृत्ती इंगळे यांनी पोलिसांत दिली आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी, इंगळे यांची काजू फॕक्टरी आहे. रात्री आठ वाजता ते फॅक्टरी बंद करून उत्तूर येथील घरी आले. सकाळी फॅक्टरी उघडण्यासाठी गेले असता २७ पैकी २० काजू पोत्यांची चोरी झाल्याचे लक्षात आले. याची किंमत एक लाख ९६ हजार रुपये होते. इंगळे यांनी याठिकाणी सीसीटीव्हीची यंत्रणा बसवली आहे. दोन दिवसांपूर्वी उंदराने वायर कुरतडली. यामुळे ही यंत्रणा बंद झाली. ही यंत्रणा दुरुस्ती करण्याऱ्या व्यक्तीशी संपर्क साधला, मात्र तो वेळेत उपलब्ध झाला नाही..दरम्यान, २८ आॕगस्टला आजरा येथील काजू फॅक्टरीत तलवारीचा धाक दाखवून चोरीचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर १० आॕक्टोबरला होन्याळी येथील भरतेश्वर देशमाने यांच्या काजू कारखान्यातून एक लाख ८२ हजार ५०० रुपयांचा काजू चोरीस गेला होता..Kolhapur Election : दिग्गज उमेदवारांच्या एन्ट्रीमुळे कोल्हापुरातील हा प्रभाग बनला 'हाय व्होल्टेज' रणांगण.चोरट्यांकडून काजूबिया लक्ष्यकाजूच्या वाढलेल्या दरामुळे चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. या उद्योगात कच्च्या काजू बियांची साठवणूक दीर्घकाळापर्यंत करावी. काजू गराला चांगला दर मिळत नाही, तोपर्यंत त्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. ज्या गोडावूनमध्ये बिया ठेवल्या जातात, त्याठिकाणी सीसीटीव्ही अथवा वॉचमन नसतात. यामुळे चोरटे काजूबियांना लक्ष्य करत आहेत.