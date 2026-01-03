कोल्हापूर

Cashew Stolen Kolhapur : सीसीटीव्हीची वायर उंदराने कुरतडली; तेवढ्यात चोरट्यांनी चटका केला, लाखो रुपयांचा काजू चोरला अन्...

Shocking Kolhapur Incident : सीसीटीव्हीची वायर उंदराने कुरतडल्याचा फायदा घेत चोरट्यांनी लाखो रुपयांचा काजू चोरल्याची धक्कादायक घटना कोल्हापुरात घडली आहे.
Thieves Steal Cashews Worth Lakhs After CCTV Failure

Thieves Steal Cashews Worth Lakhs After CCTV Failure

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

CCTV Camera Failed Kolhapur : सीसीटीव्हीची वायर उंदराने कुरतडल्याचा फायदा घेऊन चोरट्यांनी रात्रीच्या सुमारास काजूने भरलेली २० पोती चोरून नेल्याची घटना पास्टेवाडी (ता. आजरा) येथे घडली. याबाबतची फिर्याद काजू व्यावसायिक प्रकाश निवृत्ती इंगळे यांनी पोलिसांत दिली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
crime
Chandgad
Cashew
cctv
CCTV Camera
cctv footage
Cashews

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com