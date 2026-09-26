Rare black fox spotted in Chandgad : निसर्गाची अनोखी किमया! चंदगडमध्ये आढळला दुर्मीळ काळा कोल्हा; एरवी तपकिरी दिसणारा कोल्हा एकाच रात्रीत कसा झाला काळा?

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड परिसरात दुर्मीळ मेलेनिस्टिक (काळा) कोल्हा आढळून आला आहे. रात्र सफारीदरम्यान वन्यजीव निरीक्षक शिवम खाडे यांना या काळ्या कोल्ह्याचे दर्शन (Chandgad black fox) झाले. विशेष म्हणजे, हा कोल्हा आपल्या कळपासोबत वावरताना दिसला असून, कळपातील इतर कोल्हे मात्र नेहमीप्रमाणे तपकिरी रंगाचे आहेत..जगात कोल्ह्याच्या तीन प्रजाती आढळतात. भारतात सर्वदूर आढळणाऱ्या कोल्ह्याला Golden Jackal अर्थात सोनेरी कोल्हा म्हणून ओळखले जाते. अनेकदा कोल्हा, लांडगा आणि रानकुत्रा यांच्यातील फरक ओळखताना गोंधळ होतो. हे तिन्ही प्राणी श्वानकुळातील असले तरी त्यांचा आकार, शरीरयष्टी आणि रंग यात स्पष्ट फरक आहे..कोल्हा हा आकाराने या तिघांमध्ये सर्वात लहान असतो. त्याचे शरीर सडपातळ, शेपटी झुपकेदार आणि कान तुलनेने मोठे असतात. रानकुत्रा आकाराने मध्यम असून त्याचे शरीर लालसर-तपकिरी, शेपटीचे टोक काळे आणि कान गोलसर असतात. तर लांडगा हा या तिघांमध्ये सर्वात मोठा आणि मजबूत असतो. त्याचे पाय लांब, छाती रुंद, डोके मोठे आणि शेपटी लोंबती असते..Rare Otters in Sangli : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! कृष्णा नदीपात्रात पहिल्यांदाच आढळला दुर्मिळ पाणमांजरांचा कळप; 8 ते 9 पाणमांजरं दिसली एकत्र.जंगलापासून शहरी भागापर्यंत कोल्ह्यांचा वावरभारतात कोल्ह्यांचा अधिवास केवळ जंगलांपुरता मर्यादित नाही. जंगल, गवताळ प्रदेश, कांदळवन, शेतजमीन तसेच शहरी भागातही त्यांचा वावर आढळतो. सोनेरी कोल्ह्याचा रंग सामान्यतः तपकिरी असतो. मात्र, चंदगड परिसरात आढळलेला कोल्हा पूर्णपणे काळ्या रंगाचा असल्याने तो सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे..Crow Lifespan : कावळ्याला म्हातारं होण्यासाठी किती वर्षे लागतात? जाणून घ्या आयुष्याचं गुपित.मेलेनिन वाढल्याने कोल्हा झाला काळावन्यजीवांमध्ये रंग आणि शारीरिक स्वरूपातील अशा प्रकारचे बदल प्रामुख्याने जेनेटिक म्युटेशन अर्थात आनुवंशिक बदलांमुळे होऊ शकतात. शरीराचा रंग ठरवणारे मेलेनिन रंगद्रव्य अधिक प्रमाणात निर्माण झाल्यास प्राणी पूर्णपणे काळा दिसू शकतो. या स्थितीला मेलेनिझम (Melanism) म्हणतात..याउलट मेलेनिनचे प्रमाण कमी झाल्यास प्राण्याच्या शरीराचा रंग फिकट किंवा पांढरा दिसू शकतो. या स्थितीला ल्युकिझम (Leucism) असे म्हणतात. चंदगडमध्ये आढळलेला हा कोल्हा पूर्णपणे काळ्या रंगाचा असून, तो आपल्या कळपासोबत वावरताना दिसला आहे. त्यामुळे त्याला मेलेनिस्टिक कोल्हा म्हणून संबोधले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.