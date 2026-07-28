Gokul Election Politics : देवाभाऊंना बोला... मुश्रीफांना घ्या... गोकुळ बिनविरोध करा; राजेश पाटील यांचा शिवाजी पाटील यांना सल्ला, महाराजस्व कार्यक्रमात जुगलबंदी

गडहिंग्लज (कोल्हापूर) : प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय शासनातर्फे घेण्यात येणारा छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान (Chandgad Maharajaswa Abhiyan latest news) चंदगड मतदारसंघातील महागाव (ता. गडहिंग्लज) येथे झाले. यावेळी आमदार शिवाजी पाटील व माजी आमदार राजेश पाटील एकाच व्यासपीठावर आले. या वेळी दोघांत शाब्दिक जुगलबंदी रंगली..आमदार पाटील यांनी नेहमीप्रमाणे गोकुळसंदर्भात मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर आरोप केल्यानंतर राजेश पाटील पुन्हा माईक घेऊन ‘आरोप करण्यापेक्षा आता तुम्हीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बोला, मुश्रीफ यांनाही सोबत घ्या आणि गोकुळची निवडणूक बिनविरोध करा’ असा सल्ला त्यांनी शिवाजी पाटील यांना दिला..या कार्यक्रमात पहिल्यांदा राजेश पाटील यांचे भाषण झाले. त्यात हेरे सरंजाम जमीनप्रकरणी शासनाकडून शुल्क माफ करून घेतल्याबद्दल आमदार पाटील यांचा, तर अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यभर महाराजस्व शिबिराचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस व मंत्रिमंडळाचे त्यांनी अभिनंदन केले. त्यानंतर आमदार शिवाजी पाटील यांचे भाषण झाले. त्यांनी मतदारसंघातील विकासकामांचा आढावा घेताना राजेश पाटील यांच्यासह गोकुळसंदर्भात मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर त्यांनी नेहमीची टीका केली..Shalarth ID Scam : 841 बोगस शिक्षक अन् 160 कोटींची फसवणूक! शालार्थ घोटाळ्यात मोठा मासा गळाला; भाजप नेत्याच्या अटकेने खळबळ, संस्थाचालकाच्या फलटणमधून आवळल्या मुसक्या.हेरे सरंजाम जमिनीच्या शुल्क माफीबद्दल मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले. आमदार पाटील यांचे भाषण संपताच राजेश पाटील यांनी पुन्हा माईक हातात घेऊन आरोपांचे खंडन केले. ते म्हणाले, ‘मंत्री मुश्रीफ हे आमचे नेते आहेत. त्यांनी वारंवार गोकुळ निवडणुकीबाबत फडणवीस यांचा निर्णय अंतिम मानणार असल्याचे सांगितले आहे. आमदार पाटील मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय आहेत. आता आरोप न करता गोकुळ निवडणूक बिनविरोध करण्यासंदर्भात त्यांनी पुढे यावे.’ शासकीय कार्यक्रमात आजी-माजी आमदारांची राजकीय जुगलबंदी चर्चेची ठरली..Ahilyadevi Holkar Loan Waiver : बोटांचे ठसे उमटत नाहीत? चिंता नको! कर्जमाफीच्या आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रशासनाने दिला 'हा' महत्त्वाचा पर्याय, जाणून घ्या प्रक्रिया.शिवाजी पाटील म्हणाले...‘चंदगड’च्या विकासकामांत राजकारण करू नकाहेलिपॅड, क्रीडांगण व सैनिक भवनला पाठिंबा द्यायासाठी गावठाणची जागा देण्यात विरोध करू नकाहेरे सरंजाम जमिनीचा अनेक वर्षांचा प्रश्न मी सोडवलाराजेश पाटील म्हणाले...चंदगडच्या विकासकामात राजकारण केलेलेच नाहीकारण, विधायक कामांना आपल्यासोबत असल्याचे निकालादिवशीच मी सांगितले आहेगावठाण जागेबाबत संबंधित गावांनी ठरवायचे असते. विरोध करणारा मी कोण?हेरे सरंजाम जमीन प्रश्नावर कै. नरसिंगराव पाटलांनीही दोन तप संघर्ष केला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.