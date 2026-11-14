Tiger Spotted in Chandgad : चंदगडमध्ये थरार! तेऊरवाडी-हडलगे मार्गावर रात्रीच्या वेळी चालत्या गाडीसमोर आला वाघ; नागरिकांमध्ये मोठी दहशत

कोवाड : तेऊरवाडी ते हडलगे (ता. चंदगड) दरम्यान गुरुवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास रस्ता ओलांडताना वाघाचे दर्शन झाल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले (Tiger sighting on Teurwadi Hadalge Road) आहे. वाहनाच्या प्रकाशझोतात वाघ दिसताच प्रवाशांनी त्याचे छायाचित्र टिपले..कोवाड येथील डॉ. ऋतुजा अस्वले आणि तन्मय अस्वले यांना हा वाघ दिसला. गेल्या आठ दिवसांपासून दुंडगे, चिंचणे, कामेवाडी, तेऊरवाडी व हडलगे परिसरात त्याच्या वावराची चर्चा सुरू होती. त्याचे प्रत्यक्ष दर्शन झाल्यामुळे या चर्चेला अधिक बळ मिळाले आहे..दुंडगे येथील प्रणव सुतार या तरुणाला ६ नोव्हेंबर रोजी गावानजीक वाघ दिसला होता. त्यानंतर परिसरात त्याच्या वावराबाबत चर्चा सुरू झाली. गुरुवारी (ता. १२) रात्री तेऊरवाडी-हडलगे मार्गावर वाघ प्रत्यक्ष दिसला. काही प्रवाशांनी भीतीपोटी पुढील प्रवास टाळून माघारी जाणे पसंत केले..White Stork in Ratnagiri : महाराष्ट्रात दुर्मीळ असलेला 'युरोपियन पांढरा करकोचा' रत्नागिरीत अवतरला; जाणून घ्या या परदेशी पाहुण्याचा थक्क करणारा प्रवास.या वाघाचे छायाचित्र व्हायरल झाल्यामुळे चिंचणे जंगल परिसरात वाघाचा वावर असल्याची चर्चा सुरू झाली. या परिसरात मोठ्या लोकवस्तीची गावे आहेत. सध्या सुगीचे दिवस सुरू असल्याने भात कापणी, मळणीची कामे सुरू आहेत. वाघाच्या भीतीमुळे शेतीच्या कामांवरही परिणाम होत आहे. वनविभागाने परिसरात तातडीने पाहणी करून वाघाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे व आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे..Radhanagari Wildlife Sanctuary : मांजरखिंड ते काळम्मावाडी धरण मार्गावर खुललं निसर्गाचं सौंदर्य; झाडांवर रुबाबात वावरणारा 'शेकरू' कॅमेऱ्यात कैद.सध्या भात कापणी आणि मळणीची कामे सुरू आहेत. मात्र, वाघाच्या भीतीने ही कामे खोळंबण्याची वेळ आली आहे. वनविभागाने तातडीने पाहणी करून वाघाचा बंदोबस्त करावा आणि शेतकऱ्यांना सुरक्षिततेची खात्री द्यावी.-प्रा. दीपक पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनापायाच्या ठशांवरून तो वाघ असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येते. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांनी सतर्क राहावे.-जॉन्सन डिसोजा, वनपाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.