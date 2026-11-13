Chandrakant Patil Gokul Election : 'चंद्रकांतदादा होणं सोपं नाही..'; निवडणुकीच्या अंदाजामुळे ट्रोल झालेल्या मंत्र्यांच्या बचावात उतरले समर्थक, शहरभर लागले 'दादा पॅटर्न'चे बॅनर्स

कोल्हापूर : नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद व गोकुळच्या निवडणुकीतील भाकितावरून मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना ‘ट्रोल’ करणाऱ्यांना पाटील समर्थकांनी शहरभर ‘दादा पॅटर्न’चे फलक लावून इशारा दिला. ‘चंद्रकांतदादांना ट्रोल करणं सोपं आहे; पण चंद्रकांतदादा होणं सोप नाही’ असा फलकावर लिहिलेला मजकूर चर्चेचा विषय बनला (Chandrakant Patil supporters respond to social media trolling) आहे..पुणे पदवीधर व ‘गोकुळ’मध्ये महायुतीचाच विजय होईल, असे मंत्री पाटील वारंवार सांगत होते. पण, या दोन्ही निवडणुकीतील त्यांचा अंदाज चुकीचा ठरला. यावरून त्यांना समाजमाध्यमांवर विरोधकांकडून चांगलेच ‘ट्रोल’ करण्यात आले. शेलकी भाषा आणि मार्मिक चित्राद्वारे मंत्री पाटील यांच्यावर समाजमाध्यमांवर टीकेची झोड उठवण्यात आली. पण, ‘गोकुळ’मध्ये त्यांच्या पुढाकाराने महायुतीचा अध्यक्ष झाला आणि टीकाकारांची तोंडे कशी बंद झाली हा संदेशही ‘दादा पॅटर्न’ म्हणून लावलेल्या फलकातून देण्यात येत आहे..Will Khashaba Jadhav get Padma Vibhushan in 2027? : खाशाबांना यंदा तरी पद्मविभूषण मिळणार का? 26 वर्षांचा लढा; राज्य सरकारचा केंद्राला प्रस्ताव, मुलाचीही न्यायालयात धाव.डोक्यावर पिवळा फेटा, हातात दांडकं, गळ्यात पिवळा स्कार्प आणि खुर्चीवर बसलेले मंत्री पाटील फलकावर झळकत आहेत. याच फलकावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्यातील भाजप पदाधिकाऱ्यांचेही फोटो आहेत. ‘टीम दादा’ म्हणून हे फलक प्रमुख चौक आणि रस्त्यावर लावले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.